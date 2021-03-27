Türk ordusuna "işgalci" diyen ve PKK'ya yakınlığıyla bilinen Medya Haber'e çıkan Özgür Özel'e sosyal medyada tepki yağdı

Sözde Atatürk'ün partisi olmakla övünen CHP, Kandil'in esiri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eli kanlı terör örgütü PKK yanlısı Medya Haber'e konuştu. Özel'in PKK kanalında hükümeti hedef almasına sosyal medya kullanıcıları çok sert tepki gösterdi. Vatandaşlar, "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel neden yurt dışında yayın yapan PKK kanalı "Medya Haber"e çıktığını bu millete anlatmak zorunda." yorumunda bulundu.

27.03.2021 15:58 - Son Güncelleme: 27.03.2021 16:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





