Türk ordusuna "işgalci" diyen ve PKK'ya yakınlığıyla bilinen Medya Haber'e çıkan Özgür Özel'e sosyal medyada tepki yağdı
Sözde Atatürk'ün partisi olmakla övünen CHP, Kandil'in esiri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eli kanlı terör örgütü PKK yanlısı Medya Haber'e konuştu. Özel'in PKK kanalında hükümeti hedef almasına sosyal medya kullanıcıları çok sert tepki gösterdi. Vatandaşlar, "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel neden yurt dışında yayın yapan PKK kanalı "Medya Haber"e çıktığını bu millete anlatmak zorunda." yorumunda bulundu.
Son dakika haberi... CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, açıklamaları ve yaptıklarıyla tartışılmaya devam ediyor.
Terör örgütü PKK'nın Gara'daki mağarada silahsız 13 askerimizi şehit etmesiyle ilgili "Gara'da esas mesele vatandaşlarımızı kimin öldürdüğü değil" açıklaması çok konuşulan Özel, yine eleştirilerin odağında.