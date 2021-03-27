Bugünkü
Takvim

Türk ordusuna "işgalci" diyen ve PKK'ya yakınlığıyla bilinen Medya Haber'e çıkan Özgür Özel'e sosyal medyada tepki yağdı

Sözde Atatürk'ün partisi olmakla övünen CHP, Kandil'in esiri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eli kanlı terör örgütü PKK yanlısı Medya Haber'e konuştu. Özel'in PKK kanalında hükümeti hedef almasına sosyal medya kullanıcıları çok sert tepki gösterdi. Vatandaşlar, "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel neden yurt dışında yayın yapan PKK kanalı "Medya Haber"e çıktığını bu millete anlatmak zorunda." yorumunda bulundu.

27.03.2021 15:58 - Son Güncelleme: 27.03.2021 16:19
Türk ordusuna işgalci diyen ve PKK'ya yakınlığıyla bilinen Medya Haber'e çıkan Özgür Özel'e sosyal medyada tepki yağdı

Son dakika haberi... CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, açıklamaları ve yaptıklarıyla tartışılmaya devam ediyor.

Terör örgütü PKK'nın Gara'daki mağarada silahsız 13 askerimizi şehit etmesiyle ilgili "Gara'da esas mesele vatandaşlarımızı kimin öldürdüğü değil" açıklaması çok konuşulan Özel, yine eleştirilerin odağında.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türk ordusuna işgalci diyen ve PKK'ya yakınlığıyla bilinen Medya Haber'e çıkan Özgür Özel'e sosyal medyada tepki yağdı

TÜRK ORDUSUNA "İŞGALCİ" DİYEN KANALA RÖPORTAJ
CHP'li Özgür Özel bu kez de Belçika'dan yayın yapan, Türk ordusuna "işgalci" diyen ve terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Medya Haber'e konuştu.

Türk ordusuna işgalci diyen ve PKK'ya yakınlığıyla bilinen Medya Haber'e çıkan Özgür Özel'e sosyal medyada tepki yağdı

Özel'in bu tavrına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, Özel'i terör propagandasına alet olmakla suçladı.

Türk ordusuna işgalci diyen ve PKK'ya yakınlığıyla bilinen Medya Haber'e çıkan Özgür Özel'e sosyal medyada tepki yağdı

İŞTE SOSYAL MEDYADA YER ALAN O TEPKİLER...

Türk ordusuna işgalci diyen ve PKK'ya yakınlığıyla bilinen Medya Haber'e çıkan Özgür Özel'e sosyal medyada tepki yağdı