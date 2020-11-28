SON DAKİKA: İstanbul’da korona definleri görüntülendi! Kovid-19'dan ölenler böyle gömülüyor
Son dakika haberine göre, Türkiye'nin en çok vaka ve ölüm oranına sahip İstanbul'daki Kilyos Mezarlığı görüntüledi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazesi tabutlarla toprağa veriliyor. Defin işlemini gerçekleştiren mezarlık çalışanlarına cenazenin hangi hastalıkla ilgili bulaşıcı olduğuna dair bilgilendirme yapılıyor, çalışanlar cenaze yıkama sırasında eldiven, tıbbi maske, siperlik ve sıvı geçirmez önlük kullanıyorlar.
28.11.2020 14:23
- Son Güncelleme: 28.11.2020 14:23
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