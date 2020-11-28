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SON DAKİKA: İstanbul’da korona definleri görüntülendi! Kovid-19'dan ölenler böyle gömülüyor

Son dakika haberine göre, Türkiye'nin en çok vaka ve ölüm oranına sahip İstanbul'daki Kilyos Mezarlığı görüntüledi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazesi tabutlarla toprağa veriliyor. Defin işlemini gerçekleştiren mezarlık çalışanlarına cenazenin hangi hastalıkla ilgili bulaşıcı olduğuna dair bilgilendirme yapılıyor, çalışanlar cenaze yıkama sırasında eldiven, tıbbi maske, siperlik ve sıvı geçirmez önlük kullanıyorlar.

28.11.2020 14:23 - Son Güncelleme: 28.11.2020 14:23
SON DAKİKA: İstanbul’da korona definleri görüntülendi! Kovid-19'dan ölenler böyle gömülüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle, her gün yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Salgının en çok etkilediği şehirlerin başında gelen İstanbul'da da vefat sayılarındaki artış sürüyor.

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SON DAKİKA: İstanbul’da korona definleri görüntülendi! Kovid-19'dan ölenler böyle gömülüyor

İstanbul'da bulaşıcı hastalıklardan hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu Kilyos Mezarlığı'na defnediliyor.

SON DAKİKA: İstanbul’da korona definleri görüntülendi! Kovid-19'dan ölenler böyle gömülüyor

Türkiye'de koronavirüsten en çok etkilenen il olan İstanbul'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze işlemleri, koruyucu tedbirler alınarak dini usullere göre gerçekleştiriliyor. Çoğu cenaze namazı ise az sayıdaki cemaat tarafından kılınıp toprağa veriliyor.

SON DAKİKA: İstanbul’da korona definleri görüntülendi! Kovid-19'dan ölenler böyle gömülüyor

Birçok aile bu süreçte karantinada olduğu için evden çıkamıyor yakını olmayan cenazelerde ise cenaze namazında saf tutanlar cenaze işlemini yapan personeller oluyor.

SON DAKİKA: İstanbul’da korona definleri görüntülendi! Kovid-19'dan ölenler böyle gömülüyor

KORONAVİRÜS KAYNAKLI ÖLENLER TABUTLARLA TOPRAĞA VERİLİYOR
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazesi tabutlarla toprağa veriliyor. Bunun nedeni ise hem hastalığın yayılmasını önlemek hem de ilerde cenaze sahipleri farklı bir mezarlığa defin etmek istediğinde süreci hızlandırmak.

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