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1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinin yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti

1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz içerisindeki kuleleri, 318 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ve 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Mayıs ayında 32'nci bloğun konulmasıyla tamamlanan köprünün kuleleri, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan 300 metre yüksekliğe sahip dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'ni de geçmiş durumda. 'Kedi Yolu yapımının devam ettiği Çanakkale Köprüsü tabliyesinin üçüncü bloğu da Çanakkale'ye geldi.

30.11.2020 14:51 - Son Güncelleme: 30.11.2020 14:51
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinin yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti

Çanakkale Boğazı'nda, Avrupa ve Asya yakalarını ilk kez birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 tarihinde atıldı. Geçen mayıs ayında ise 318 metrelik kuleler, Başkan Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle tamamlandı.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinin yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti

Ardından da Kedi Yolu yapımı için kılavuz halatlar çekilerek, Avrupa ve Asya kıtaları çelik halatla birbirine bağlandı. Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, ana halatların çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi Yolu' yapımı devam ediyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinin yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti

Kedi Yolu'nun halatları çekildikten sonra üzerinde çalışılacak platform örülmeye başlandı. Kedi Yolu Platformu, Asya yakasından Avrupa yakasına kadar uzanacak. Köprünün ana halatları Kedi Yolu üzerinde yapılacak çalışmalarla çekilecek. Askı halatlarının montajı da tamamlandıktan sonra tabliye bloklarının montajına başlanacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinin yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti

ÜÇÜNCÜ TABLİYE BLOĞU ÇANAKKALE'YE ULAŞTI
1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliyesi 89 bloktan oluşacak. Mega Blok olma özelliğine sahip üçüncü tabliye bloğu ise, Çanakkale Köprüsü'nün tabliye bloklarını üreten Çimtaş firmasına ait özel bir gemiyle Gölcük'ten Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına ulaştı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinin yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti

Çanakkale Köprüsü'nün bölgeye ulaşan tabliye blokları 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında. Ana halatlar ile askı halatlarının montajının ardından, tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci yardımıyla kaldırılarak askı halatlarına bağlanacak ve tabliye teşkil edilmiş olacak.

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