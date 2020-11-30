1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinin yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti

Çanakkale Boğazı'nda, Avrupa ve Asya yakalarını ilk kez birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 tarihinde atıldı. Geçen mayıs ayında ise 318 metrelik kuleler, Başkan Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle tamamlandı.