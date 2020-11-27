Koronavirüs ne zaman bitecek ve koronavirüs mutasyon geçirdi mi sorularına korkutu cevap! 100 binden fazla can kaybı yaşanacak...
Koronavirüs salgını dünyayı etkilemeye devam ediyor. Sağlık Bakanlıkları tarafından yayınlanan günlük korona tablosu durumun vehametini her gün gözler önüne seriyor. Tüm bu yaşananlarla birlikte insanların merak ettiği sorular var. Koronavirüs ne zaman bitecek, koronavirüs mutasyona mı uğradı, aşı ne zaman yapılacak gibi... ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde Baş Araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. Derya Unutmaz, ABD'deki aşı çalışmaları ve Covid-19 salgınının bundan sonraki seyriyle ilgili tahminlerini, anlattı.
27.11.2020 22:21
- Son Güncelleme: 27.11.2020 22:24
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