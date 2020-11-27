Koronavirüs ne zaman bitecek ve koronavirüs mutasyon geçirdi mi sorularına korkutu cevap! 100 binden fazla can kaybı yaşanacak...

Pfizer ortaklı 'BioNTech' ve 'Moderna'nın yüzde 95 gibi çok yüksek bir koruyucu özellikte aşı üretebilmesi büyük bir başarıdır. En etkili aşı olarak bilinen kızamık aşısı bile ancak yüzde 95'lik bir etki oranına sahipti" ifadesini kullandı.