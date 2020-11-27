Haberler Galeri Sağlık Koronavirüs ne zaman bitecek ve koronavirüs mutasyon geçirdi mi sorularına korkutu cevap! 100 binden fazla can kaybı yaşanacak...

Koronavirüs ne zaman bitecek ve koronavirüs mutasyon geçirdi mi sorularına korkutu cevap! 100 binden fazla can kaybı yaşanacak...

Koronavirüs salgını dünyayı etkilemeye devam ediyor. Sağlık Bakanlıkları tarafından yayınlanan günlük korona tablosu durumun vehametini her gün gözler önüne seriyor. Tüm bu yaşananlarla birlikte insanların merak ettiği sorular var. Koronavirüs ne zaman bitecek, koronavirüs mutasyona mı uğradı, aşı ne zaman yapılacak gibi... ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde Baş Araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. Derya Unutmaz, ABD'deki aşı çalışmaları ve Covid-19 salgınının bundan sonraki seyriyle ilgili tahminlerini, anlattı.

27.11.2020 22:21 - Son Güncelleme: 27.11.2020 22:24
Koronavirüs ne zaman bitecek ve koronavirüs mutasyon geçirdi mi sorularına korkutu cevap! 100 binden fazla can kaybı yaşanacak...

Koronavirüs salgını dünyayı etkilemeye devam ediyor. Sağlık Bakanlıkları tarafından yayınlanan günlük korona tablosu durumun vehametini her gün gözler önüne seriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs ne zaman bitecek ve koronavirüs mutasyon geçirdi mi sorularına korkutu cevap! 100 binden fazla can kaybı yaşanacak...

Tüm bu yaşananlarla birlikte insanların merak ettiği sorular var. Koronavirüs ne zaman bitecek, koronavirüs mutasyona mı uğradı, aşı ne zaman yapılacak gibi...

Koronavirüs ne zaman bitecek ve koronavirüs mutasyon geçirdi mi sorularına korkutu cevap! 100 binden fazla can kaybı yaşanacak...

ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde Baş Araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. Derya Unutmaz, ABD'deki aşı çalışmaları ve Covid-19 salgınının bundan sonraki seyriyle ilgili tahminlerini, anlattı.

Koronavirüs ne zaman bitecek ve koronavirüs mutasyon geçirdi mi sorularına korkutu cevap! 100 binden fazla can kaybı yaşanacak...

İlaç firmalarının Covid-19'a karşı aşı geliştirme kabiliyetlerinin beklentilerin çok üzerinde gerçekleştiğini belirten Unutmaz, "Beklentimiz yüzde 60-70 civarında idi.

Koronavirüs ne zaman bitecek ve koronavirüs mutasyon geçirdi mi sorularına korkutu cevap! 100 binden fazla can kaybı yaşanacak...

Pfizer ortaklı 'BioNTech' ve 'Moderna'nın yüzde 95 gibi çok yüksek bir koruyucu özellikte aşı üretebilmesi büyük bir başarıdır. En etkili aşı olarak bilinen kızamık aşısı bile ancak yüzde 95'lik bir etki oranına sahipti" ifadesini kullandı.

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