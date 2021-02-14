Son dakika: İstanbul’a kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji’den İstanbul için yeni uyarı! Yarın sabaha dikkat!
Son dakika haberleri... İstanbul'da beklenen kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren başladı. Vatandaşlar "İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?" sorusunun yanıtını araştırırken Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi. İstanbul'da pazar günü akşamı bağlayan kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı kar kalınlığı 5 ila 15 santimetre, yüksek kesimlerde 20-30 santimetre olması bekleniyor. Gelen son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek yarın sabah için İstanbulluları uyardı. İşte detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden, güney, iç ve doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek CNN Türk'ün canlı yayında açıklamalarda bulundu. Tek, "İstanbul'da şu anda yağan kar yağışı, etkili gibi görünse de bazı kesimlerde olan yüksek sıcaklık nedeniyle kar zeminde tutmuyor. Ancak bu akşam kar yağışı sıcaklığın 0'ın altına düşmesiyle yoğunluğunu artıracak. 10 gün boyunca devam etmesi beklenen yağış çarşamba gününe kadar sürecek.