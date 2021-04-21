RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: İstanbul Taksim'de yapımı devam eden camide heyecanlandıran anlar! Dev avize ve kapı kasası takıldı! İnce işçiliğe geçildi

Son dakika haberleri... İstanbul Taksim'de yapımı devam eden camide heyecan verici anlar yaşanıyor. Caminin 20 metre yüksekliğinde ve 12 metre çapındaki dev avizesi ile 7 metre yüksekliğindeki kapısının kasası takıldı. Camide ince işçiliğe ise geçildi.

21.04.2021 09:48 - Son Güncelleme: 21.04.2021 09:48
SON DAKİKA: İstanbul Taksim'de yapımı devam eden camide heyecanlandıran anlar! Dev avize ve kapı kasası takıldı! İnce işçiliğe geçildi

Taksim'de yapılan ve Ramazan ayının son cuma günü ibadete açılması planlanan caminin inşaatında sona yaklaşıldı. Caminin 12 metre çapında, 20 metre yüksekliğindeki 60 ışıklı dev avizesi takıldı. Avizenin elektrik testleri yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: İstanbul Taksim'de yapımı devam eden camide heyecanlandıran anlar! Dev avize ve kapı kasası takıldı! İnce işçiliğe geçildi

KAPININ ÇERÇEVESİ TAKILDI
Caminin ana girişi için yapılan 7 metre yüksekliğinde, 3 metre enindeki çelik kapının kasası da takıldı. Kamyonla getirilen kasa, vinçle indirildikten sonra kalabalık bir ekip tarafından yerine monte edildi.

SON DAKİKA: İstanbul Taksim'de yapımı devam eden camide heyecanlandıran anlar! Dev avize ve kapı kasası takıldı! İnce işçiliğe geçildi

İNCE BOYAYA BAŞLANDI
Öte yandan cami içine inşaat için kurulan iskeleler sökülüp, boyama işlemlerindeki ince işçiliğe geçildi. Namaz alanının ahşap duvar kaplamaları tamamlanırken, pencerelere ise korkuluklar takıldı.

SON DAKİKA: İstanbul Taksim'de yapımı devam eden camide heyecanlandıran anlar! Dev avize ve kapı kasası takıldı! İnce işçiliğe geçildi

HAT LEVHALAR ASILDI, AYETLER YAZILDI
Caminin tavanına Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan üzerinde "Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali" yazılı 6 hat levhası asıldı.

SON DAKİKA: İstanbul Taksim'de yapımı devam eden camide heyecanlandıran anlar! Dev avize ve kapı kasası takıldı! İnce işçiliğe geçildi

Kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, kubbe kasnağında Al-i İmran Suresi, orta kuşak yazısında Bakara Suresi'nin 285'inci ve 286'ncı ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20'nci ve 24'üncü ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103'üncü ayeti yazıldı.