SON DAKİKA: İstanbul Taksim'de yapımı devam eden camide heyecanlandıran anlar! Dev avize ve kapı kasası takıldı! İnce işçiliğe geçildi
Son dakika haberleri... İstanbul Taksim'de yapımı devam eden camide heyecan verici anlar yaşanıyor. Caminin 20 metre yüksekliğinde ve 12 metre çapındaki dev avizesi ile 7 metre yüksekliğindeki kapısının kasası takıldı. Camide ince işçiliğe ise geçildi.
21.04.2021 09:48
- Son Güncelleme: 21.04.2021 09:48
Kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, kubbe kasnağında Al-i İmran Suresi, orta kuşak yazısında Bakara Suresi'nin 285'inci ve 286'ncı ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20'nci ve 24'üncü ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103'üncü ayeti yazıldı.