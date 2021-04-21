SON DAKİKA: Bayramda 9 gün tam kapanma olacak mı? Başhekimlerden flaş açıklama

YÜZ YÜZE EĞİTİMLE İLGİLİ ÖNEMLİ İFADELER

Bakan Ziya Selçuk, ek atama bekleyenler öğretmenler konusunda ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Tabii ki olmasını istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı bütçe imkanları çerçevesinde ne yapabileceklerini paylaşıyorlar. Bu noktada biz neyi daha fazla ilerletebiliriz, bu sayıyı nasıl artırabiliriz gayreti içindeyiz."