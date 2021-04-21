23 Nisan ve Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Koronavirüsle mücadelede yeni adım
Koronavirüs vaka sayılarında artışın sürmesinin ardından "Tam kapanma" konusu bir kez daha gündeme geldi. Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirlerin alınması beklenirken; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı'nda "tam kapanma"ya yönelik çalışmalar hız kazandı.
21.04.2021 10:45
- Son Güncelleme: 21.04.2021 10:45
Koronavirüste vaka sayılarının 60 bini aşmasının ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı'nda "tam kapanmaya" dönük seçenekler tartışılmaya başlandı.
Kabinede, kalabalık yerler ve AVM'lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor.
EK GENELGE ÇIKABİLİR
Cuma gününe denk gelen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olduğu için Türkiye genelinde hafta sonunu da içine alan üç günlük sokağa çıkma yasağının uygulanabileceği iddiası konuşuluyor.
Hürriyet'in haberine göre kulislerde henüz böyle bir durumun olmadığı ancak Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ve İçişleri Bakanlığı'nın ek bir genelgesiyle bu yönde sürpriz bir kararın da alınabileceği ifade ediliyor.
Sokağa çıkma yasağı kararı verilmesi durumunda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geçtiğimiz yıl olduğu gibi evlerden kutlanacak.