SON DAKİKA: İstanbul Bostancı'da sahili deniz salyası kapladı
Son dakika haberleri... Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren deniz salyası Kadıköy Bostancı sahilinde arttı. Sahili kaplayan deniz salyası havadan görüntülendi. Öte yandan deniz salyalarının arasından yürümeye çalışırken çekilen görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Mustafa Sarı ise, korkutan gerçeğe dikkat çekti. Sarı, "Marmara Denizi'nin canlı kalmasının bileşenleri kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı" dedi.
31.05.2021 17:50
- Son Güncelleme: 31.05.2021 17:50