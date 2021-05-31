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SON DAKİKA: İstanbul Bostancı'da sahili deniz salyası kapladı

Son dakika haberleri... Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren deniz salyası Kadıköy Bostancı sahilinde arttı. Sahili kaplayan deniz salyası havadan görüntülendi. Öte yandan deniz salyalarının arasından yürümeye çalışırken çekilen görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Mustafa Sarı ise, korkutan gerçeğe dikkat çekti. Sarı, "Marmara Denizi'nin canlı kalmasının bileşenleri kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı" dedi.

31.05.2021 17:50 - Son Güncelleme: 31.05.2021 17:50
SON DAKİKA: İstanbul Bostancı'da sahili deniz salyası kapladı

Son aylarda Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası (müsilaj) her geçen gün etkisini artırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: İstanbul Bostancı'da sahili deniz salyası kapladı

Son günlerde ise deniz salyası adeta zirve noktasına ulaştı.

SON DAKİKA: İstanbul Bostancı'da sahili deniz salyası kapladı

Öyle ki deniz salyası nedeniyle deniz üzeri komple kapanırken dipte ise hayat adeta bitti.

SON DAKİKA: İstanbul Bostancı'da sahili deniz salyası kapladı

Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren deniz salyası Kadıköy Bostancı sahilinde arttı.

SON DAKİKA: İstanbul Bostancı'da sahili deniz salyası kapladı

Sahili kaplayan deniz salyası havadan görüntülendi.