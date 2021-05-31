SON DAKİKA: Uluslararası ajanslar Çavuşoğlu ile Dendias'ın sarılmasını son dakika geçti

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Atina'da bir araya geldi. İki bakanın toplantısı canlı yayınla ekrana getirilirken Dendias'ın Çavuşoğlu'nu sarılarak uğurladığı anlar uluslararası ajanslar tarafından son dakika olarak servis edildi. Öte yandan iki bakan Türkiye ile Yunanistan'ın aşıların karşılıklı tanınması konusunda anlaşmaya vardığını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in NATO zirvesinde bir araya geleceğini duyurdu. Kathimerini gazetesinde yer alan yorumun başlığı ise, "Acil analiz: Normalleşme yönünde küçük ama önemli adım" oldu.

31.05.2021 16:31 - Son Güncelleme: 31.05.2021 16:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





