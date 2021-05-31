SON DAKİKA: Uluslararası ajanslar Çavuşoğlu ile Dendias'ın sarılmasını son dakika geçti
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Atina'da bir araya geldi. İki bakanın toplantısı canlı yayınla ekrana getirilirken Dendias'ın Çavuşoğlu'nu sarılarak uğurladığı anlar uluslararası ajanslar tarafından son dakika olarak servis edildi. Öte yandan iki bakan Türkiye ile Yunanistan'ın aşıların karşılıklı tanınması konusunda anlaşmaya vardığını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in NATO zirvesinde bir araya geleceğini duyurdu. Kathimerini gazetesinde yer alan yorumun başlığı ise, "Acil analiz: Normalleşme yönünde küçük ama önemli adım" oldu.
Türk bakan bugün hem mevkidaşı hem de Başbakan Kiryakos Miçotakis'le bir araya geldi. CNN Yunanistan, Maximos Sarayı'ndaki randevu öncesi Dendias'ın mevkidaşı Çavuşoğlu'nu merdivenlerde karşıladığını bildiriyor. Çavuşoğlu, Miçotakis ve Dendias'ın aynı masa etrafına oturduğu randevu, yerel saatle 10.30'da başladı. Söz konusu randevular, yıllar sonra Atina'da gerçekleşen en üst temas özelliği taşıyor.
Yunan hükümet kaynaklarından sızan ilk bilgiler, Miçotakis randevusunun pozitif bir havada geçtiği yönünde. CNN Yunanistan'daki bir analizde ise, Dendias'ın Ankara ziyaretinde yaşananlara Türk tarafının karşılık verip vermeyeceğinin bugün belli olacağını belirtip 'Bugün çarpışma testi' başlığını kullandı.
Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP, Maximos Sarayı ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki randevuların onlarca fotoğrafını dünyaya servis ederken, Çavuşoğlu ve Dendias arasındaki samimi sohbet dikkat çekti. Yunan Skai televizyonu, iki bakanın başbakanlık konutundan Dışişleri Bakanlığı binasına yürüyerek geçmesini canlı yayınla ekrana getirdi.