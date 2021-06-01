Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf? İşte "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" genelgesi!
Türkiye dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haziran ayında sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi ve Cumartesi günü 22.00'da başlayacağını, Pazar günü ise gün boyu olacağını belirtti. Peki sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf? İşte "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" genelgesi!
01.06.2021 09:21
- Son Güncelleme: 01.06.2021 09:21
- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,