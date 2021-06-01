Vav TV İzle

Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf? İşte "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" genelgesi!

Türkiye dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haziran ayında sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi ve Cumartesi günü 22.00'da başlayacağını, Pazar günü ise gün boyu olacağını belirtti. Peki sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf? İşte "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" genelgesi!

01.06.2021 09:21 - Son Güncelleme: 01.06.2021 09:21
Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf? İşte Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri genelgesi!

Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf? İşte Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri genelgesi!

Genelgeye göre, haziran ayı boyunca uygulanacak tedbirler, 1 Haziran Salı günü saat 05.00'ten itibaren hayata geçirilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf? İşte Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri genelgesi!

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamadan muaf olacak yerler ve kişiler listesi yayımladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf? İşte Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri genelgesi!

Listeye göre kısıtlamadan muaf olanlar:
- TBMM üyeleri ve çalışanları,

- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf? İşte Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri genelgesi!

- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,