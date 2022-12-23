Vav TV İzle
Haberler Güncel Son dakika İstanbul Bebek'te iskele çöktü! Danış Restaurant Arnavutköy'de facia! Aralarında ünlüler vardı iddiası! İşte dehşet dolu o anlar...

Son dakika İstanbul Bebek'te iskele çöktü! Danış Restaurant Arnavutköy'de facia! Aralarında ünlüler vardı iddiası! İşte dehşet dolu o anlar...

İstanbul Bebek'te Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Birçok kişi olayı duyar duymaz konu hakkında araştırmalara başladı. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sosyal medyada gündem haline gelen facia sonrası ortaya birçok iddia atıldı. Denize düşenlerin aralarında ünlülerinde olduğu iddia ediliyor. Peki, İstanbul Bebek iskele çökmesi ölü ve yaralı var mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
23.12.2022 22:04 - Son Güncelleme: 23.12.2022 22:11
Son dakika İstanbul Bebek’te iskele çöktü! Danış Restaurant Arnavutköy’de facia! Aralarında ünlüler vardı iddiası! İşte dehşet dolu o anlar...

İstanbul Beşiktaş'ta bir restoranın iskelesi çöktü. Bebek semtindeki Arnavutköy Caddesi'nde meydana gelen olayda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika İstanbul Bebek’te iskele çöktü! Danış Restaurant Arnavutköy’de facia! Aralarında ünlüler vardı iddiası! İşte dehşet dolu o anlar...

4 KİŞİ YARALANDI

Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy Caddesi'ndeki bir restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle, 4 vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Son dakika İstanbul Bebek’te iskele çöktü! Danış Restaurant Arnavutköy’de facia! Aralarında ünlüler vardı iddiası! İşte dehşet dolu o anlar...

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika İstanbul Bebek’te iskele çöktü! Danış Restaurant Arnavutköy’de facia! Aralarında ünlüler vardı iddiası! İşte dehşet dolu o anlar...

ARALARINDA ÜNLÜLERİN DE BULUNDUĞU İDDİASI SOSYAL MEDYADA

Kaza sonrası sosyal medyada birçok bilgi ortaya atılddı. Bebek'e yer alan lüks restoranın iskelesinde ünlülerin de bulunduğu belirtiliyor. Bu durumla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili en güncel gelişmelere sitemizden erişim sağlayabilirsiniz.

Son dakika İstanbul Bebek’te iskele çöktü! Danış Restaurant Arnavutköy’de facia! Aralarında ünlüler vardı iddiası! İşte dehşet dolu o anlar...

Beşiktaş Kaymakamlığı, olaya ilişkin açıklama yaptı.4 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 21.00 sıralarında ilçemiz Bebek Arnavutköy Caddesindeki bir restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle, dört vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Çevredeki emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

SON DAKİKA