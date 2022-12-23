Son dakika İstanbul Bebek'te iskele çöktü! Danış Restaurant Arnavutköy'de facia! Aralarında ünlüler vardı iddiası! İşte dehşet dolu o anlar...
İstanbul Bebek'te Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Birçok kişi olayı duyar duymaz konu hakkında araştırmalara başladı. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sosyal medyada gündem haline gelen facia sonrası ortaya birçok iddia atıldı. Denize düşenlerin aralarında ünlülerinde olduğu iddia ediliyor. Peki, İstanbul Bebek iskele çökmesi ölü ve yaralı var mı? İşte detaylar...
ARALARINDA ÜNLÜLERİN DE BULUNDUĞU İDDİASI SOSYAL MEDYADA
Kaza sonrası sosyal medyada birçok bilgi ortaya atılddı. Bebek'e yer alan lüks restoranın iskelesinde ünlülerin de bulunduğu belirtiliyor. Bu durumla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili en güncel gelişmelere sitemizden erişim sağlayabilirsiniz.
Beşiktaş Kaymakamlığı, olaya ilişkin açıklama yaptı.4 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bugün saat 21.00 sıralarında ilçemiz Bebek Arnavutköy Caddesindeki bir restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle, dört vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Çevredeki emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."