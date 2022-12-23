Son dakika İstanbul Bebek’te iskele çöktü! Danış Restaurant Arnavutköy’de facia! Aralarında ünlüler vardı iddiası! İşte dehşet dolu o anlar...

ARALARINDA ÜNLÜLERİN DE BULUNDUĞU İDDİASI SOSYAL MEDYADA

Kaza sonrası sosyal medyada birçok bilgi ortaya atılddı. Bebek'e yer alan lüks restoranın iskelesinde ünlülerin de bulunduğu belirtiliyor. Bu durumla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili en güncel gelişmelere sitemizden erişim sağlayabilirsiniz.