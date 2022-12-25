HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 18 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?
Hava sıcaklıkları Aralık ayının sonlarına doğru gelmesiyle birlikte sertleşti. Yurdun büyük bölümü kara teslim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
25.12.2022 21:48 - Son Güncelleme: 26.12.2022 09:13
Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da ise kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor. Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa, turuncu kod (Hava Durumu tehlikeli) ile uyarıldı.