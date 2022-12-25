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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 18 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 18 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıkları Aralık ayının sonlarına doğru gelmesiyle birlikte sertleşti. Yurdun büyük bölümü kara teslim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

25.12.2022 21:48 - Son Güncelleme: 26.12.2022 09:13
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 29 ile kar uyarısı! İstanbul’a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

Kar yağışı için meraklı ve heyecanlı bekleyiş devam ederken Meteoroloji'den beklenen açıklama geldi.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 29 ile kar uyarısı! İstanbul’a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

18 KENTE SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji'nin haritasına göre Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Karaman, Mersin ve Osmaniye'de şiddetli rüzgar bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 29 ile kar uyarısı! İstanbul’a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da ise kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor. Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa, turuncu kod (Hava Durumu tehlikeli) ile uyarıldı.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 29 ile kar uyarısı! İstanbul’a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'ta da yoğun Kar Yağışı beklentisi var.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 29 ile kar uyarısı! İstanbul’a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

ANKARA'YA YILIN İLK KARI
Soğuk havanın etkili olduğu Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öğleden sonra kendisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

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