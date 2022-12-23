2023 Cumhurbaşkanlığı seçim takvimi belli oldu! Seçim ne zaman yapılacak? Süreç 24 Nisan’da başlıyor!

İKİ SEÇİM TAKVİMİ

Bu konuda normal tarih olan 18 Haziran ve öne çekilmesi halinde 14 Mayıs'a göre iki ayrı hazırlık yapıldı. Yaklaşık tarihler ortaya çıktı. İşte o takvim:

18 HAZİRAN'DA SEÇİM: Seçimlerin 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması halinde seçim takvimi 24 Nisan 2023'te başlayacak. Partilerin göstereceği cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihi 29 Nisan, 100 bin imza ile aday gösterme için son tarih 3 Mayıs olacak. Cumhurbaşkanlığı adaylarının kesinleşmesi tarihi ise 14 Mayıs olacak. Milletvekili listeleri 15 Mayıs'ta YSK'ya teslim edilecek.