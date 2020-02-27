Son dakika: İstanbul Bayrampaşa'da metro istasyonunda polise saldırı kamerada
Son dakika haberi... İstanbul Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silahı aldığı polisi vuran saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
27.02.2020 08:45
- Son Güncelleme: 27.02.2020 08:51
SALDIRGAN, POLİSİN SİLAHINI ALARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ
Polis Merkezinde görevli polisler ile gece bekçileri, polisin silahını alarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu. Edinilen bilgiye göre bir süre raylarda ve metro istasyonunda arama yapan polis ekipleri şüphelinin izine rastlamadı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekipleri geldi.
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