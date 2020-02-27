Son dakika: İstanbul Bayrampaşa'da metro istasyonunda polise saldırı kamerada

SALDIRGAN, POLİSİN SİLAHINI ALARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ

Polis Merkezinde görevli polisler ile gece bekçileri, polisin silahını alarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu. Edinilen bilgiye göre bir süre raylarda ve metro istasyonunda arama yapan polis ekipleri şüphelinin izine rastlamadı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekipleri geldi.