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Son dakika: İstanbul Bayrampaşa'da metro istasyonunda polise saldırı kamerada

Son dakika haberi... İstanbul Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silahı aldığı polisi vuran saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

27.02.2020 08:45 - Son Güncelleme: 27.02.2020 08:51
Son dakika: İstanbul Bayrampaşa'da metro istasyonunda polise saldırı kamerada

Olay Bayrampaşa, 15 Temmuz Demokrasi Otogarında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otogar Polis Merkezi'nde görevli olan Bünyamin Ö. , mesai sonrası evine gitmek için metro istasyonuna girdi.

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Son dakika: İstanbul Bayrampaşa'da metro istasyonunda polise saldırı kamerada

Polis memuru durakta metronun gelmesini beklerken kimliği belirsiz kişi arkasından yaklaştı. Şüpheli kişi, oturan polis memurunun belindeki silahını aldı.

Son dakika: İstanbul Bayrampaşa'da metro istasyonunda polise saldırı kamerada

Bu sırada polis memuru ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Saldırgan polis memurunu aldığı silah ile bacağından vurdu. Olay sonrası polis memuru yaralanırken, saldırgan da koşarak hızla kayıplara karıştı.

Son dakika: İstanbul Bayrampaşa'da metro istasyonunda polise saldırı kamerada

Çevredeki vatandaşlar ve güvenlik görevlileri durumu otogar polis merkezindeki polislere ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı polise ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Son dakika: İstanbul Bayrampaşa'da metro istasyonunda polise saldırı kamerada

SALDIRGAN, POLİSİN SİLAHINI ALARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ
Polis Merkezinde görevli polisler ile gece bekçileri, polisin silahını alarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu. Edinilen bilgiye göre bir süre raylarda ve metro istasyonunda arama yapan polis ekipleri şüphelinin izine rastlamadı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekipleri geldi.

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