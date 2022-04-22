SON DAKİKA: İlk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatları gerçekleştirildi
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli olarak üretilen ilk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdiklerini duyurdu.
22.04.2022 13:47 - Son Güncelleme: 22.04.2022 13:54
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli olarak üretilen ilk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz.