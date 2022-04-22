SON DAKİKA: İlk çoklu bombaatar TG40-BA’nın ilk teslimatları gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz.