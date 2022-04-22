RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel SON DAKİKA: İlk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatları gerçekleştirildi

SON DAKİKA: İlk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatları gerçekleştirildi

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli olarak üretilen ilk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

22.04.2022 13:47 - Son Güncelleme: 22.04.2022 13:54
SON DAKİKA: İlk çoklu bombaatar TG40-BA’nın ilk teslimatları gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli olarak üretilen ilk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

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SON DAKİKA: İlk çoklu bombaatar TG40-BA’nın ilk teslimatları gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz.

SON DAKİKA: İlk çoklu bombaatar TG40-BA’nın ilk teslimatları gerçekleştirildi

Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik" dedi.

SON DAKİKA: İlk çoklu bombaatar TG40-BA’nın ilk teslimatları gerçekleştirildi
SON DAKİKA: İlk çoklu bombaatar TG40-BA’nın ilk teslimatları gerçekleştirildi
SON DAKİKA