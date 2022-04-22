Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yine ziyarete açıldı! Binlerce kişi akın etti
Son dakika haberi... Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan en önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi sonucu 2 yıl aranın ardından yeniden ziyarete açıldı. Kutsal emanetin ziyarete açılmasının ardından binlerce kişi Hırka-i Şerif Camisi'ne akın etti.
Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı.
Hırka-i Şerif'in ziyarete açılışı dolayısıyla Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Kaan Peker ve protokol üyeleri katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta duaların edilmesinin ardından protokol üyeleri, Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.
Uzun bir aradan sonra ziyarete açılan Hırka-i Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaret sırasında bazı vatandaşların duygusal anlar yaşadığı görüldü.
Hırka-i Şerif'i ziyaret için Van'dan geldiğini söyleyen Kıbrıs gazisi Sabri Bayar, "Geçen hafta geldiğimde kapalıydı, geri gittim. Sonra televizyonda açılacağını duydum, sabah da buraya geldim. Ağladım. İnsan görünce dayanamıyor." dedi.