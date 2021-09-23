SON DAKİKA: İETT kazalarında bugün! Maltepe ve Sarıyer'de ortalık karıştı: Öğrenciler yağmurda yürüdü D-100 kapandı
Son dakika haberleri... İstanbul'un toplu ulaşımında önemli bir yere sahip olan İETT CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Otobüsler ve metrobüsler sık sık arızalanırken bakım ihalelerinin yandaşlara verilmesi nedeniyle de otobüsler neredeyse her gün kaza yapıyor. Bu sabah da İstanbul'un iki farklı noktasında İETT otobüsleri kazaya karıştı. Sarıyer'de yağışla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, 2 otomobile çarptı. Kazada iki otomobil sürücüsü yaralanırken, yol tamamen trafiğe kapandı. Kapanan yolda ilerleyemeyen otobüslerde bulunan öğrenciler de yürüyerek okula gitmeye çalıştı. Maltepe D-100 Karayolu'nda iddialara göre bir otomobilin sıkıştırdığı kamyonet sürücüsü ani fren yapınca arkadan gelen İETT otobüsü kamyonete çarptı. Kazada bir yolcu yaralanırken D-100 Karayolu bir süre trafiğe kapandı.
23.09.2021 13:08
- Son Güncelleme: 23.09.2021 13:31
Kaza, saat 09.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Yolu Bahçeköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yağışla birlikte kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Hakan B.'nin kullandığı 34 JN 9921 plakalı 42T hat numaralı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, karşı şeritten gelen 34 PE 3224 plakalı otomobile çarptı.
Sağlık ekipleri 2 yaralıya olay yerindeki ilk müdahalede bulunduktan sonra Sarıyer Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.