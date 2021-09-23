Vav TV İzle
Haberler Güncel SON DAKİKA: İETT kazalarında bugün! Maltepe ve Sarıyer'de ortalık karıştı: Öğrenciler yağmurda yürüdü D-100 kapandı

SON DAKİKA: İETT kazalarında bugün! Maltepe ve Sarıyer'de ortalık karıştı: Öğrenciler yağmurda yürüdü D-100 kapandı

Son dakika haberleri... İstanbul'un toplu ulaşımında önemli bir yere sahip olan İETT CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Otobüsler ve metrobüsler sık sık arızalanırken bakım ihalelerinin yandaşlara verilmesi nedeniyle de otobüsler neredeyse her gün kaza yapıyor. Bu sabah da İstanbul'un iki farklı noktasında İETT otobüsleri kazaya karıştı. Sarıyer'de yağışla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, 2 otomobile çarptı. Kazada iki otomobil sürücüsü yaralanırken, yol tamamen trafiğe kapandı. Kapanan yolda ilerleyemeyen otobüslerde bulunan öğrenciler de yürüyerek okula gitmeye çalıştı. Maltepe D-100 Karayolu'nda iddialara göre bir otomobilin sıkıştırdığı kamyonet sürücüsü ani fren yapınca arkadan gelen İETT otobüsü kamyonete çarptı. Kazada bir yolcu yaralanırken D-100 Karayolu bir süre trafiğe kapandı.

23.09.2021 13:08 - Son Güncelleme: 23.09.2021 13:31
SON DAKİKA: İETT kazalarında bugün! Maltepe ve Sarıyer’de ortalık karıştı: Öğrenciler yağmurda yürüdü D-100 kapandı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Yolu Bahçeköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yağışla birlikte kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Hakan B.'nin kullandığı 34 JN 9921 plakalı 42T hat numaralı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, karşı şeritten gelen 34 PE 3224 plakalı otomobile çarptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: İETT kazalarında bugün! Maltepe ve Sarıyer’de ortalık karıştı: Öğrenciler yağmurda yürüdü D-100 kapandı

Otobüs ardından Ahmet Coşkun'un kullandığı 34 EAE 551 plakalı otomobili önüne katarak sürüklemeye başladı. Otobüs sürüklediği otomobil ile yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

SON DAKİKA: İETT kazalarında bugün! Maltepe ve Sarıyer’de ortalık karıştı: Öğrenciler yağmurda yürüdü D-100 kapandı

Kazada her iki otomobilin sürücüsü de yaralanırken, otobüs şoförü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA: İETT kazalarında bugün! Maltepe ve Sarıyer’de ortalık karıştı: Öğrenciler yağmurda yürüdü D-100 kapandı

Sağlık ekipleri 2 yaralıya olay yerindeki ilk müdahalede bulunduktan sonra Sarıyer Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

SON DAKİKA: İETT kazalarında bugün! Maltepe ve Sarıyer’de ortalık karıştı: Öğrenciler yağmurda yürüdü D-100 kapandı

ÖĞRENCİLER YÜRÜYEREK OKULA GİTMEYE ÇALIŞTI
Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Okula gitmeye çalışan öğrenciler ilerleyemeyen otobüslerden inerek yağmur altında yürüyerek okula gitmeye çalıştı. Kazaya karışan otobüs ve otomobiller kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

SON DAKİKA