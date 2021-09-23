Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TEKNOFEST'i ziyaret etti: Muhteşem bir iş çıkardılar
26 Eylül saat 19:00'a kadar sürecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başkan Erdoğan'ın, "Ufukta büyük ve güçlü Türkiye silüeti gözüktü" sözlerini hatırlatarak, "O silüetin ne olduğunu görmek isteyenler, bu festivale gelirse çok net şekilde görür. Bu gençlerimiz o silüetin kendisidir." dedi. Türkiye'nin İHA ve SİHA'ların yanında 2023'te kendi savaş uçağını üreterek hücum gemisi TCG Anadolu'da konuşlandırmayı hedeflediğini anımsatarak, "Bu alanda geliştirilen ürün ve teknolojileri çok net görüyoruz. Bunların inşallah daha da gelişeceğini görüyoruz ama havada elde ettiğimiz bu üstünlüğü karada, denizde ve deniz altında da bütün gücümüzle var olacağımızı çok net şekilde görüyoruz." ifadelerini kullandı. Haberin detayları...
23.09.2021 16:56
- Son Güncelleme: 23.09.2021 16:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyada yeni konseptler geliştiren bir ülke konumuna geldiğini vurgulayarak "Şimdi bu teknolojiyi sivil alana yaymak istiyoruz." dedi.
Oktay, organizasyonu düzenleyen T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile emeği geçenleri tebrik ederek "Muhteşem bir iş çıkardılar. Gençleri görüyorum, Selçuk abilerini görünce her şeyi unutuyorlar ve hepsi mühendis olmak, bir şeyler geliştirmek, mucit olmak istiyor. Bu sevgiyi aşılamak kolay bir şey değil. 15-20 yıl öncesindeki Türkiye'den bugün geldiğimiz aşamada hamdolsun kendisine güveni olan gençlerimiz ve bir Türkiye manzarası var." ifadelerini kullandı.