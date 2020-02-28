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İdlib'deki alçak saldırı sonrası ünlülerden Mehmetçiğe destek mesajları

Son dakika haberi... İdlib'den gelen şehit haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 33 Mehmetçiğin yaşamını yitirdiği acı haberin ardından ünlü isimler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duygularını ifade etti. Oktay Kaynarca, "Kardeşlerim Allah yar yardımcınız olsun... Şehitlerimizin mekanı cennet, gazilerimizin şifaları tez olsun" paylaşımında bulunurken, Pınar Altuğ Atacan, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet,ailelerine sabır diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun Mehmetçiğimiz..." ifadelerini kullandı. İşte ünlülerin İdlib mesajları.

28.02.2020 08:35 - Son Güncelleme: 28.02.2020 08:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





