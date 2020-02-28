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İdlib'deki alçak saldırı sonrası ünlülerden Mehmetçiğe destek mesajları

Son dakika haberi... İdlib'den gelen şehit haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 33 Mehmetçiğin yaşamını yitirdiği acı haberin ardından ünlü isimler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duygularını ifade etti. Oktay Kaynarca, "Kardeşlerim Allah yar yardımcınız olsun... Şehitlerimizin mekanı cennet, gazilerimizin şifaları tez olsun" paylaşımında bulunurken, Pınar Altuğ Atacan, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet,ailelerine sabır diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun Mehmetçiğimiz..." ifadelerini kullandı. İşte ünlülerin İdlib mesajları.

28.02.2020 08:35 - Son Güncelleme: 28.02.2020 08:47
İdlib'deki alçak saldırı sonrası ünlülerden Mehmetçiğe destek mesajları

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de düzenlenen hava saldırısı sonrası 33 Türk askerinin şehit düşmesinin ardından ünlüler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

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İdlib'deki alçak saldırı sonrası ünlülerden Mehmetçiğe destek mesajları

SEDA SAYAN
"Kandil gecesi şehitlerimiz var."

İdlib'deki alçak saldırı sonrası ünlülerden Mehmetçiğe destek mesajları

ACUN ILICALI
"Başımız sağolsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah tüm milletimize sabır versin."

İdlib'deki alçak saldırı sonrası ünlülerden Mehmetçiğe destek mesajları

OKTAY KAYNARCA
"Kardeşlerim Allah yar yardımcınız olsun... Şehitlerimizin mekanı cennet, gazilerimizin şifaları tez olsun"

İdlib'deki alçak saldırı sonrası ünlülerden Mehmetçiğe destek mesajları

HAKAN HATİPOĞLU
"Başımız sağolsun, Allah askerlerimize kuvvet versin. Gece gece midemize kalbimize oturdu, boğazımız düğümlendi. Ateş düşen evleri düşünemiyorum. Allah rahmet eylesin. Zor çok zor..."

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