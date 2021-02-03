SON DAKİKA: İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı! Dikkat çeken kare
Suriye'nin İdlib bölgesinde Ebu Zehir tren yolu gerginliği azaltma bölgesinde düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin askeri parkasını giyen kız kardeşi Fatma Vural, ağabeyinin tabutunun başında asker selamı vererek, "Dik durun, ben dimdik ayaktayım. Şehit oldu benim kuzum" dedi.
03.02.2021 16:24
- Son Güncelleme: 03.02.2021 16:24
31 Ocak'ta Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan Ebu Zehir tren yolu gerginliği azaltma bölgesinde, kimliği tespit edilemeyen bir araçla 3 şahsın bölgeye yaklaşarak yapmış olduğu saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel (29), kaldırıldığı Hatay Bölge Hastanesinde kurtarılamayarak şehit oldu.