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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bingöl'de Kapan-9 Karer Operasyonu başladı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 1020 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-9 Karer Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

23.03.2020 10:06 - Son Güncelleme: 23.03.2020 10:06
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bingöl'de Kapan-9 Karer Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 1020 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-9 Karer Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bingöl'de Kapan-9 Karer Operasyonu başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişleri engelleyerek, takviye edilmesini önlemek amacıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan "Kapan-9 Karer Operasyonu"na, İl Jandarma Komutanlığında görevli 1020 jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat, güvenlik korucusu, 68 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bingöl'de Kapan-9 Karer Operasyonu başladı

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın da vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdürüldüğü vurgulandı.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bingöl'de Kapan-9 Karer Operasyonu başladı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bingöl'de Kapan-9 Karer Operasyonu başladı
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