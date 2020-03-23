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Milyonlarca öğrenci "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı! İşte EBA "uzaktan eğitim" uygulamasının ilk gününden kareler

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık ara sona erdi, bugün uzaktan eğitim süreci başladı. Milyonlarca öğrenci "ilk ders ziliyle" ders başı yaptı. İşte uzaktan eğitim uygulamasından ilk kareler.

23.03.2020 10:01 - Son Güncelleme: 23.03.2020 10:23
Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle ders başı yaptı! İşte EBA uzaktan eğitim uygulamasının ilk gününden kareler

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık ara sona erdi, bugün uzaktan eğitim süreci başladı.

Van, Muş ve Bitlis'te binlerce öğrenci sabah erken saatlerde bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden ilk derse katıldı.

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Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle ders başı yaptı! İşte EBA uzaktan eğitim uygulamasının ilk gününden kareler

Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, sabah erkenden aileleriyle televizyon ve bilgisayarlarının karşısına geçerek ilk kez uzaktan eğitimle ders işledi.

Öğrenciler kadar ailelerin de heyecanlı olduğu gözlenen ilk derste, öğrenciler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasını izledi. Daha sonra derse başlayan öğrenciler, öğretmenin anlattıklarını dinledi, not aldı.

Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle ders başı yaptı! İşte EBA uzaktan eğitim uygulamasının ilk gününden kareler

9. sınıf öğrencisi Enise Karaca, ilk kez öğretmenlerin olmadığı bir ortamda ders işlediğini, kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Sınıfını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını özlediğini belirten Karaca, "Koronavirüs salgını geçene kadar derslerimizi böyle işleyeceğiz. Alışacağız mecburen. Öğretmenim 'kafanıza bir şey takılırsa arayın, sorun' dedi. Bende anlayamadım konuları öğretmenime soracağım. inşallah en kısa zamanda okuluma kavuşurum." diye konuştu.

Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle ders başı yaptı! İşte EBA uzaktan eğitim uygulamasının ilk gününden kareler

Muş
Muş'ta da öğrenciler, aileleriyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un saat 09.00'da EBA TV'de işlediği ilk ders için televizyon karşısına geçti.

Evde çocukları için okul ortamı oluşturan aileler, televizyon karşısına masa ve sandalye kurarak öğrencilerin rahat bir şekilde ders işlemelerini sağladı.

Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle ders başı yaptı! İşte EBA uzaktan eğitim uygulamasının ilk gününden kareler

Öğrenciler de ilk kez evde ders işlemenin heyecanını yaşadı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un ailelere seslenişini izleyen öğrenciler, daha sonra ders başı yaparak öğretmenlerin anlattıklarını dinledi, notlar aldı.

Öğrencilerden Mustafa Yıldırım, evde ders işlemenin heyecanıyla sabah erkenden kalktığını belirterek, "Derslerimden geri kalmadım. Tatil döneminde kitap okudum. Şimdi derse başladık. İlk kez televizyon karşısında ders işliyoruz. Annem sabah erkenden bizi kaldırdı, hazırlıklarımızı yaptı. Bizim için masa kurdu. Çok güzel bir ortamda derse katılıyoruz." dedi.

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