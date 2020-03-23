Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle ders başı yaptı! İşte EBA uzaktan eğitim uygulamasının ilk gününden kareler

9. sınıf öğrencisi Enise Karaca, ilk kez öğretmenlerin olmadığı bir ortamda ders işlediğini, kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Sınıfını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını özlediğini belirten Karaca, "Koronavirüs salgını geçene kadar derslerimizi böyle işleyeceğiz. Alışacağız mecburen. Öğretmenim 'kafanıza bir şey takılırsa arayın, sorun' dedi. Bende anlayamadım konuları öğretmenime soracağım. inşallah en kısa zamanda okuluma kavuşurum." diye konuştu.