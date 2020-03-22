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Türkiye'de iyileşen koronavirüs hastası var mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakasının ardından gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yeni açıklamada vaka sayısının 947'ye ulaştığı açıklandı. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan, Türkiye'de tedavi süreci devam eden hastalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

22.03.2020 11:00 - Son Güncelleme: 22.03.2020 11:00
Türkiye'de iyileşen koronavirüs hastası var mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Ahmet Demircan, "En büyük ricamız bu korkuyu yaşamamak için evde kalmak. Sanki sokağa çıkma yasağı varmışcasına evde kalmak, çok daha iyi olacak" dedi.

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Türkiye'de iyileşen koronavirüs hastası var mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Koronavirüsün her hastada aynı tabloyu göstermediğini, bazılarının ağır bazılarının ise hafif geçirdiğini belirten Demircan, Milliyet'e yaptığı açıklamalarda hastalığın tam anlamıyla bir ilacının bulunmadığını, diğer bazı hastalıklarda kullanılan ilaçlardan yararlanıldığını söyledi.

Türkiye'de iyileşen koronavirüs hastası var mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Demircan, "HIV ve sıtma ilaçları kullanılıyor. Bunları Çin'deki tecrübelere dayanarak kullanmaya çalışıyoruz" dedi. Başta solunum sıkıntısı olmak üzere semptomların ağırlaşması durumunda "destek" sürecine geçildiğine işaret eden Demircan, "Solunum sıkıntısı, ateş, halsizlik artarsa o zaman destek veriliyor. Solunum çok kötü olursa makineye bağlanma, makine ile solutarak hastayı dinlendirme, akciğerini dinlendirerek iyileştirmeye çalışıyoruz" bilgisini verdi.

Türkiye'de iyileşen koronavirüs hastası var mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

"Çin örneği var"
Çin'de vakaların sadece yüzde 2'sinin ölümle sonuçlandığını, Kore'de de ölüm oranın düşük olduğunu kaydeden Demircan, Türkiye'de tedavisi süren hastaların durumuna, iyileşme görülüp görülmediğine ilişkin soruya "Türkiye'de taburcu durumu için erken ama önümüzde Çin örneği var. Kovid-19 olan herkes ölmedi. Bir çoğu taburcu oldu" yanıtını verdi.

Türkiye'de iyileşen koronavirüs hastası var mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Koronavirüse yönelik bu işi bilen insanlar arasında dahi panik havasının oluştuğunu, bunun dindirilmesi gerektiğini vurgulayan Demircan, şöyle konuştu: "Biz buna benzer bir kaç krizi atlatmış bir ülkeyiz. Şu anki durumla, erken alınan önlemler, sağlık ve sağlıkçı alt yapımız iyi olduğu için daha kolay baş edebiliriz. Tıpta böyledir en kötü olasılığa karşı hazırlanıyoruz. Hazırız. Hemen hemen her hastane kendisini hazırladı. Biz de aynı şekilde. Yoğun bakım yatak sayısı olarak AB ülkelerinden çok daha iyiyiz. Makine sayısında AB ülkelerinden çok daha iyiyiz. Halkımız bu konuda müsterih olabilir.

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