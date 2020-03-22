Türkiye'de iyileşen koronavirüs hastası var mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Geçtiğimiz hafta Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakasının ardından gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yeni açıklamada vaka sayısının 947'ye ulaştığı açıklandı. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan, Türkiye'de tedavi süreci devam eden hastalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Demircan, "HIV ve sıtma ilaçları kullanılıyor. Bunları Çin'deki tecrübelere dayanarak kullanmaya çalışıyoruz" dedi. Başta solunum sıkıntısı olmak üzere semptomların ağırlaşması durumunda "destek" sürecine geçildiğine işaret eden Demircan, "Solunum sıkıntısı, ateş, halsizlik artarsa o zaman destek veriliyor. Solunum çok kötü olursa makineye bağlanma, makine ile solutarak hastayı dinlendirme, akciğerini dinlendirerek iyileştirmeye çalışıyoruz" bilgisini verdi.
"Çin örneği var"
Çin'de vakaların sadece yüzde 2'sinin ölümle sonuçlandığını, Kore'de de ölüm oranın düşük olduğunu kaydeden Demircan, Türkiye'de tedavisi süren hastaların durumuna, iyileşme görülüp görülmediğine ilişkin soruya "Türkiye'de taburcu durumu için erken ama önümüzde Çin örneği var. Kovid-19 olan herkes ölmedi. Bir çoğu taburcu oldu" yanıtını verdi.
Koronavirüse yönelik bu işi bilen insanlar arasında dahi panik havasının oluştuğunu, bunun dindirilmesi gerektiğini vurgulayan Demircan, şöyle konuştu: "Biz buna benzer bir kaç krizi atlatmış bir ülkeyiz. Şu anki durumla, erken alınan önlemler, sağlık ve sağlıkçı alt yapımız iyi olduğu için daha kolay baş edebiliriz. Tıpta böyledir en kötü olasılığa karşı hazırlanıyoruz. Hazırız. Hemen hemen her hastane kendisini hazırladı. Biz de aynı şekilde. Yoğun bakım yatak sayısı olarak AB ülkelerinden çok daha iyiyiz. Makine sayısında AB ülkelerinden çok daha iyiyiz. Halkımız bu konuda müsterih olabilir.