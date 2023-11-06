SON DAKİKA I Dilan Polat'ın altın tozlu kahveden cezaevine uzanan hayatı! Davada yeni gelişme I 27 şirkete kayyum şoku

Gösterişli hayatlarını sosyal medyada paylaşarak ün sahibi olan, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Polat çifti hakkında savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısı ve çiftin hakimlik ifadelerine ulaşıldı. Dilan Polat'ın sorgu esnasında defalarca bayıldığı belirtildi. Kahvesini bile altın tozuyla içen Dilan Polat'ın cezaevi menüsü de belli oldu. Polat çiftine kahvaltıda 8 zeytin ve 1 dilim peynir verilecek; beğenmezlerse kantinden sadece soğuk sandviç yiyecekler. Çifte ait lüks araçlar, Zeytinburnu'ndaki yediemin otoparkında görüntülenirken, Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına yönelik soruşturmada 2 şüpheli daha tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın hazırladığı sevk yazısındaki bilgiler ise hayrete düşürdü. Öte yandan Polat'ın cezaevindeki ilk gününü nasıl geçirdiğine ilişkin detaylarda gün yüzüne çıktı. İlk günden revire kaldırılan Polat'ın isteği ise yetkililer tarafından reddedildi. Savcılık 27 şirkete kayyum atanmasını talep etti. İşte detaylar...