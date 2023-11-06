SON DAKİKA I Dilan Polat'ın altın tozlu kahveden cezaevine uzanan hayatı! Davada yeni gelişme I 27 şirkete kayyum şoku

Gösterişli hayatlarını sosyal medyada paylaşarak ün sahibi olan, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Polat çifti hakkında savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısı ve çiftin hakimlik ifadelerine ulaşıldı. Dilan Polat'ın sorgu esnasında defalarca bayıldığı belirtildi. Kahvesini bile altın tozuyla içen Dilan Polat'ın cezaevi menüsü de belli oldu. Polat çiftine kahvaltıda 8 zeytin ve 1 dilim peynir verilecek; beğenmezlerse kantinden sadece soğuk sandviç yiyecekler. Çifte ait lüks araçlar, Zeytinburnu'ndaki yediemin otoparkında görüntülenirken, Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına yönelik soruşturmada 2 şüpheli daha tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın hazırladığı sevk yazısındaki bilgiler ise hayrete düşürdü. Öte yandan Polat'ın cezaevindeki ilk gününü nasıl geçirdiğine ilişkin detaylarda gün yüzüne çıktı. İlk günden revire kaldırılan Polat'ın isteği ise yetkililer tarafından reddedildi. Savcılık 27 şirkete kayyum atanmasını talep etti. İşte detaylar...
Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında başlatılan soruşturma tutuklamayla bitti. Kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilen Dilan- Engin Polat, Sezgin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 16 şüpheli 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Yasadışı bahis suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakimliğe gönderilen sevk yazısında avukat Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin lira, 25 milyon 337 bin lira, 20 milyon lira, 150 milyon lira ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediği belirtildi.
Ayrıca "MASAK analiz raporuna göre MİLDA Gayrimenkul Otomotiv San. ve Ticaret Anonim şirketi üzerinden akladıkları paranın 250 milyon olduğu anlaşılmakta..." gibi ifadeler yer aldı.