Hamas’ın karadaki gücü neden İsrail’i neden korkutuyor? Hamas’ın yerden bitme pusuları ne işe yarıyor?

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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İşte o açıklamalardan satır başları;

MESKUN MAHAL SALDIRISINA GİRİŞEMEDİLER

Denizden bir abluka var. Diğer taraftan havadan ağır bir şekilde bombardıman devam ediyor. Kara ordusunun küçük bir kısmı tamamı değil küçük bir saldırı planladılar ve icra ettiler.

Keşif ve kuşatma saldırısı yapıyorlar. Tam bir meskun mahal saldırısına girişmediler. Köşeden ve kuzeyden bir giriş var. Bu bölgeler meskun mahalden arındırılmış toprak bölgeler. Daha çok tarla vesaire.