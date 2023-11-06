Katil İsrail, 31 gündür Gazze'de 10 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 7 Ekim'den bu yana sistematik olarak soykırım yapan İsrail'in Gazze Şeridi'ne karadan girmekten çekindiği dünya tarafından biliniyor. Peki Hamas'ın karadaki gücü neden İsrail'i neden korkutuyor? Hamas'ın yerden bitme pusuları ne işe yarıyor? İşte detaylar...
Katil İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Katiller sürüsü Gazze'de ilerliyor, kentin her noktasını vuruyor.
Gazze'nin hem güneyi hem kuzeyi hedef alınıyor.
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
MESKUN MAHAL SALDIRISINA GİRİŞEMEDİLER
Denizden bir abluka var. Diğer taraftan havadan ağır bir şekilde bombardıman devam ediyor. Kara ordusunun küçük bir kısmı tamamı değil küçük bir saldırı planladılar ve icra ettiler.
Keşif ve kuşatma saldırısı yapıyorlar. Tam bir meskun mahal saldırısına girişmediler. Köşeden ve kuzeyden bir giriş var. Bu bölgeler meskun mahalden arındırılmış toprak bölgeler. Daha çok tarla vesaire.
İSRAİL ORDUSU TUTUNAMIYOR
Dört kollu saldırının temel maksadı kuşatma saldırısı olarak söylendi maksadı hasıl olmuyor. Burada tam şehir merkezinde yeraltı tünellerinde binlerce Hamas mensubu var Hamas birlikleri var.
Bunlar zaman zaman toprak üstüne çıkıyorlar avcı timler halinde 3-4 kişilik küçük yapılar halinde. Burada tutunamıyor şu anda İsrail ordusu.