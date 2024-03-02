SON DAKİKA I Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 4 ilin emniyet müdürü değişti

Son dakika haberleri... Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.