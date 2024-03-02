SON DAKİKA I Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 4 ilin emniyet müdürü değişti

Son dakika haberleri... Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 4 ilin emniyet müdürü değişti.
Buna göre, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğüne Murat Mutlu, İçişleri Bakanlığında açık bulunan Batman İl Emniyet Müdürlüğüne ise İbrahim Kaba atandı.
Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, görevden alındı.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Bursa İl Müdürü Muhammer Doğan, İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay, Kayseri İl Müdürü İsrafil Aktürk görevden alındı.