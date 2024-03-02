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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde şehir hastanelerinin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi.Toplam 372 bin 917 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 4 hastaneden oluşan sağlık kompleksi, 1500 yatak, 246 yoğun bakım yatağı, 43 ameliyathane ve 300 poliklinikle hizmet vereceği belirtilirken Başkan Erdoğan açılış sonrası hastaları ziyarette bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler...

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 22:32 Güncelleme 02 Mart 2024, 23:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti 1

Bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Antalya Şehir Hastanesi hizmete açıldı.

Antalya Kepez'deki hastane 372 bin 917 metrekare alan üzerine inşa edilirken, binanın en öne çıkan özelliklerinden biri ise 718 deprem izolatörüyle 7-8 büyüklüğünde bir depremde bile en küçük sarsıntı hissetmeden hizmete devam edebilmesi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti 2

4 hastaneden oluşan sağlık kompleksi, 1500 yatak, 246 yoğun bakım yatağı, 43 ameliyathane ve 300 poliklinikle hizmet verecek.

▶️ Başkan Erdoğan tedavi gören hastaları ziyaret etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti 3

BAŞKAN'DAN HASTALARA ZİYARET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından hastanede incelemelerde bulundu, tedavi görenleri ziyaret etti.

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