Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katıldı. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan liderler ve lider eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, görüşmenin ardından "Gazze Kurşun Geçirmez Düşler Sergisi"ni de lider eşleriyle gezdi. İşte Antalya Diplomasi Forumu'ndan kareler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katıldı.
PEŞ PEŞE TEMASLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile baş başa görüştü.
EMİNE ERDPĞAN LİDER EŞLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Emine Erdoğan, temaslarını 100'ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet başkanı, bakanlar ile uluslararası kuruluş başkanının katılımıyla Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen ADF'nin açılış töreninden önce gerçekleştirdi.