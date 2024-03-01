Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katıldı. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan liderler ve lider eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, görüşmenin ardından "Gazze Kurşun Geçirmez Düşler Sergisi"ni de lider eşleriyle gezdi. İşte Antalya Diplomasi Forumu'ndan kareler...