SON DAKİKA I Atama kararları Resmi Gazete'de! Başkan Erdoğan imzaladı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı Bakanlıklarda, İl Müftülüklerinde gerçekleşen atamaların yanı sıra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) Genel Müdür de değişti. Başkan Erdoğan imzalı kararla TPAO Genel Müdürlüğüne Ahmet Türkoğlu atandı. Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne yönetmen Birol Güven getirildi.