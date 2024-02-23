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SON DAKİKA I Atama kararları Resmi Gazete'de! Başkan Erdoğan imzaladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı Bakanlıklarda, İl Müftülüklerinde gerçekleşen atamaların yanı sıra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) Genel Müdür de değişti. Başkan Erdoğan imzalı kararla TPAO Genel Müdürlüğüne Ahmet Türkoğlu atandı. Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne yönetmen Birol Güven getirildi.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 00:32 Güncelleme 23 Şubat 2024, 00:34
SON DAKİKA I Atama kararları Resmi Gazete’de! Başkan Erdoğan imzaladı 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı Bakanlıklarda, İl Müftülüklerinde gerçekleşen atamaların yanı sıra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) Genel Müdür de değişti. Başkan Erdoğan imzalı kararla TPAO Genel Müdürlüğüne Ahmet Türkoğlu atandı. Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne yönetmen Birol Güven getirildi.

SON DAKİKA I Atama kararları Resmi Gazete’de! Başkan Erdoğan imzaladı 2

Atama kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

SON DAKİKA I Atama kararları Resmi Gazete’de! Başkan Erdoğan imzaladı 3

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