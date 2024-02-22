MEB'den flaş dönüşüm kararı onaylandı! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Değişim geliyor..." diyerek duyurdu! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflarda...

1 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan müfredat değişikliği, 20 milyondan fazla öğrenci ve 1,5 milyon öğretmeni etkileyecek şekilde şekillendi. Yurt genelindeki 81 ildeki okullarda gerçekleşecek olan müfredat değişikliği, 2024-2025 yılı için hayata geçirilecek.

2 GELECEK YIL MÜFREDAT DEĞİŞİYOR! Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde köklü değişikliklere gidiyor. Yeni müfredatın uygulanmasıyla birlikte, bilgi temelli yaklaşımdan vazgeçilerek beceri örgüsü temelli bir eğitim anlayışına geçiş yapılacak. Bu paradigmal değişiklik, değerlerin organik olarak eğitim modeline entegre edildiği bir sistem sunacak.