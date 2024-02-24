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SON DAKİKA I Hakimler ve Savcılar Kurulunun atama kararları Resmi Gazete'de!

Son dakika haberleri... Hakimler ve Savcılar Kurulunca, ad çekme sonucuna göre 148 adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte isim isim tam liste...

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 00:18 Güncelleme 24 Şubat 2024, 00:39
SON DAKİKA I Hakimler ve Savcılar Kurulunun atama kararları Resmi Gazete’de! 1

Hakimler ve Savcılar Kurulunun atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

SON DAKİKA I Hakimler ve Savcılar Kurulunun atama kararları Resmi Gazete’de! 2

Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 148 adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayının ataması, 20 Şubat'ta yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.

SON DAKİKA I Hakimler ve Savcılar Kurulunun atama kararları Resmi Gazete’de! 3

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

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