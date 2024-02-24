SON DAKİKA I Hakimler ve Savcılar Kurulunun atama kararları Resmi Gazete'de!

Hakimler ve Savcılar Kurulunun atama kararları Resmi Gazete 'de yayımlandı.

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Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 148 adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayının ataması, 20 Şubat'ta yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.