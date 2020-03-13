Son dakika: Hrant Dink cinayeti davası sanığı Şeref Ateş'i öldürdüğü iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi'nde önceki gece saatlerinde 81 DE 868 plakalı otomobilin sürücüsü Şeref Ateş'in silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen K.B, E.K. ve A.G. savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.

Şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.