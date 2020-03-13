Son dakika: Hrant Dink cinayeti davası sanığı Şeref Ateş'i öldürdüğü iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Son dakika haberine göre Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanığı eski istihbaratçı jandarma astsubay Şeref Ateş'i öldürdüğü iddia edilen 3 kişi tutuklandı. Ateş, davada "anayasayı ihlal", "kasten öldürme" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyordu.
13.03.2020 10:41
- Son Güncelleme: 13.03.2020 10:47
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