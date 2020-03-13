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Son dakika: Hrant Dink cinayeti davası sanığı Şeref Ateş'i öldürdüğü iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanığı eski istihbaratçı jandarma astsubay Şeref Ateş'i öldürdüğü iddia edilen 3 kişi tutuklandı. Ateş, davada "anayasayı ihlal", "kasten öldürme" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyordu.

13.03.2020 10:41 - Son Güncelleme: 13.03.2020 10:47
Son dakika: Hrant Dink cinayeti davası sanığı Şeref Ateş'i öldürdüğü iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi'nde önceki gece saatlerinde 81 DE 868 plakalı otomobilin sürücüsü Şeref Ateş'in silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen K.B, E.K. ve A.G. savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.

Şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

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Son dakika: Hrant Dink cinayeti davası sanığı Şeref Ateş'i öldürdüğü iddia edilen 3 kişi tutuklandı

DİNK CİNAYETİ SANIĞI OLDUĞU BELİRLENMİŞTİ
Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanıklarından olan dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığında görevli istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, Hrant Dink cinayeti davası kapsamında 27 Temmuz 2016'da gözaltına alınmış ve 10 Ağustos 2016'ta tutuklanmıştı.

Son dakika: Hrant Dink cinayeti davası sanığı Şeref Ateş'i öldürdüğü iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Bir süre tutuklu yargılanan Ateş, 8 Aralık 2017'de tahliye edilmişti.

Son dakika: Hrant Dink cinayeti davası sanığı Şeref Ateş'i öldürdüğü iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Ateş, davada "anayasayı ihlal", "kasten öldürme" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyordu.

Son dakika: Hrant Dink cinayeti davası sanığı Şeref Ateş'i öldürdüğü iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Önceki gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi'nde 81 DE 868 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu sürücü Şeref Ateş hayatını kaybetmişti.

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