Son dakika: HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu

Veysi Birlik burada yapılan işlemlerinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından aranan ve oğlunun teslim olduğu müjdesini bizzat Bakan Soylu'dan alan evlat nöbetindeki anne Muhteber Birlik, diğer oğlu Behçet Birlik ile birlikte Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelerek 5 yıl sonra oğlu ile kucaklaştı.