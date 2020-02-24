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BBC'nin algı opersayonu elinde patladı! Fatma Çetinkaya’nın evine 5 maaş girdiği ortaya çıktı!
BBC'nin algı opersayonu elinde patladı! Fatma Çetinkaya’nın evine 5 maaş girdiği ortaya çıktı!
Her fırsatta Türkiye'ye karşı algı dolu haberlerle gündeme gelen ve bir süredir "Geçinemeyenler" başlığıyla bir dizi röportaja imza atan BBC Türkçe, geçtiğimiz günlerde 4 çocuklu Erzurumlu Fatma Çetinkaya'nın görüşlerine yer vermiş, Çetinkaya, konuşmasında yeni havalimanını, otoyolları, şehir hastanelerini, elektrik faturasını hedef almış ve geçinemediğini iddia etmişti. BBC'ye "Geçinemiyoruz" şeklinde röportaj veren Fatma Çetinkaya'nın temizlik şirketi yöneticisi olduğu, evine 5 maaş girdiği belirlendi.
24.02.2020 07:56
- Son Güncelleme: 24.02.2020 08:01
İngiliz yayın organı BBC'nin Türkiye'deki medya ayağı olan BBC Türkçe'ye "Her şeyi kısıtlı şekilde yapmamız gerekiyor" diyen Fatma Çetinkaya'nın (46) evlere temizliğe gönderdiği kadınlardan komisyon alan bir organizasyonun yöneticisi olduğu, evine de 5 maaş girdiği iddia edildi.
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Her fırsatta Türkiye'ye karşı algı dolu haberlerle gündeme gelen ve bir süredir "Geçinemeyenler" başlığıyla bir dizi röportaja imza atan BBC Türkçe, geçtiğimiz günlerde 4 çocuklu Erzurumlu Fatma Çetinkaya'nın görüşlerine yer verdi.
Çetinkaya, konuşmasında yeni havalimanını, otoyolları, şehir hastanelerini, elektrik faturasını hedef aldı.
Çetinkaya, "Gelirimiz belli. Her şeyi kısıtlı bir şekilde yapmamız gerekir. Şu sokakta yaşayan yüzlerce insanın hemen hemen hepsi aynı" sözlerini dile getirdi.
Türkiye'nin sahada ve masada verdiği mücadeleye gölge düşürmek isteyen BBC'nin çektiği kurmaca belgesel, sosyal medyada kısa süre içinde deşifre oldu.