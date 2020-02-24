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BBC'nin algı opersayonu elinde patladı! Fatma Çetinkaya’nın evine 5 maaş girdiği ortaya çıktı!

Her fırsatta Türkiye'ye karşı algı dolu haberlerle gündeme gelen ve bir süredir "Geçinemeyenler" başlığıyla bir dizi röportaja imza atan BBC Türkçe, geçtiğimiz günlerde 4 çocuklu Erzurumlu Fatma Çetinkaya'nın görüşlerine yer vermiş, Çetinkaya, konuşmasında yeni havalimanını, otoyolları, şehir hastanelerini, elektrik faturasını hedef almış ve geçinemediğini iddia etmişti. BBC'ye "Geçinemiyoruz" şeklinde röportaj veren Fatma Çetinkaya'nın temizlik şirketi yöneticisi olduğu, evine 5 maaş girdiği belirlendi.

24.02.2020 07:56 - Son Güncelleme: 24.02.2020 08:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





