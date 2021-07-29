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Haberler Güncel SON DAKİKA: HDP önündeki aileler sonuca ulaşıyor! 3 aile daha PKK'dan kaçan evlatlarına kavuştu

SON DAKİKA: HDP önündeki aileler sonuca ulaşıyor! 3 aile daha PKK'dan kaçan evlatlarına kavuştu

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan 3 aile daha terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuştu.

AA
29.07.2021 14:28 - Son Güncelleme: 29.07.2021 14:38
SON DAKİKA: HDP önündeki aileler sonuca ulaşıyor! 3 aile daha PKK'dan kaçan evlatlarına kavuştu

Dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 3 anneden Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa, eylem yapan ailelerden Güllü Turan'ın kızı Alev ve Hayriye Akyüz'ün kardeşi Ensari, Diyarbakır ve Tunceli İl Jandarma komutanlıkları ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu dün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

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SON DAKİKA: HDP önündeki aileler sonuca ulaşıyor! 3 aile daha PKK'dan kaçan evlatlarına kavuştu

Üç aileye dün oturma eyleminin 695'inci gününde müjdeli haber verildi.

SON DAKİKA: HDP önündeki aileler sonuca ulaşıyor! 3 aile daha PKK'dan kaçan evlatlarına kavuştu

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen programda, Ayşegül ve eşi Rauf Biçer 2018 yılında 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa'ya, anne Güllü ve eşi İbrahim Karaşan ile abla Hayriye Akyüz, 3 yıl önce üniversitede okurken kandırılarak dağa götürülen evlatları Ensari'ye, Güllü Turan ise Tunceli'nin Pertek ilçesinden lise öğrencisiyken 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı Alev'e sarıldı.

SON DAKİKA: HDP önündeki aileler sonuca ulaşıyor! 3 aile daha PKK'dan kaçan evlatlarına kavuştu

Duygusal anların yaşandığı buluşmada aileler sevinç gözyaşı döktü.

SON DAKİKA: HDP önündeki aileler sonuca ulaşıyor! 3 aile daha PKK'dan kaçan evlatlarına kavuştu

"BU ZAFER DEVLETİMİZİN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ZAFERİDİR"
Anne Biçer gazetecilere, "Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz güçlüdür. Bu zafer devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferidir.