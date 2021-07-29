Antalya Manavgat'ta hayvanlarını kurtarmaya çalışan çiftçinin çaresizliği kamerada: N'olursunuz gelin
Türkiye'nin bir numaralı gündemi dün Antalya Manavgat'ta başlayan orman yangını. Alevlerin arasından çok acı görüntüler gelirken bir çiftçinin çaresizliği ise kameralara yansıdı. Görüntülerde büyükbaş hayvanlarını kurtarmaya çalışan çiftçinin "Dur, gel, gel, Allah'ım yardım et. Gel, gel, gitme, n'olursunuz gelin, gel gel" diye seslenişi kameralara yansıdı.
29.07.2021 16:39
- Son Güncelleme: 29.07.2021 16:39