Dünyanın gözü onlarda: Türk SİHA'ları bölgenin oyun kurucusu oldu
İnsansız hava araçlarındaki konumunu sürekli geliştiren Türkiye, bu alanda dünyanın sayılı ülkelerinden biri oldu. Uzmanlar, "Sıklıkla kullandık, kullandıkça deneyimledik, deneyimledikçe geri bildirimde bulunduk ve nihayetinde söz konusu araçları mükemmelleştirdik" açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hamlesinin hiç şüphesiz en kritik dönüm noktalarından biri insansız hava araçları alanında atılan adımlar oldu. Yakın bir geçmişe kadar kendi sınırları içindeki terör unsurlarını dahi başka ülkelerin sağladığı görüntülerle takip etmek zorunda kalan Ankara, ortaya konan yol haritası ve kısa sürede kat edilen mesafelerle sadece insansız hava araçlarında değil, bu platformların silahlı versiyonlarında da dünyanın en iyileri arasında yerini aldı.
İç güvenlik operasyonları kapsamında üstlendiği görevler ve sahadaki başarısı, Suriye'de kullanıldığında sağladığı faydalar, Irak gibi çok zorlu bir coğrafyada yaptığı işler, Libya'da tüm dengeleri değiştiren bir oyuncu olarak karşımıza çıkması, Ege ve Akdeniz'de sağladığı büyük avantajlar ve nihayetinde kardeş ülke Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan güçleriyle mücadelesinde düşman üzerinde yarattığı ağır tahribat…
TRT Haber'in haberine göre "PKK ile mücadelede, Suriye'de, Irak'ta, Mavi Vatan sınırları içinde ve çok daha farklı coğrafyalarda bu platformları sıkça kullandık" diyen Kılıç, TUSAŞ ve Baykar Savunma gibi iki SİHA platformu üreticisinin alandan gelen bilgilere göre sürekli güncellemeler ve geliştirmeler yaptığına dikkat çekti.