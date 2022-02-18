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SON DAKİKA! Halil Falyalı suikastında yeni detaylar ortaya çıktı! 4 araçla 2 farklı pusu! Kör noktada 4 el ateş...

Kıbrıs'ta geçtiğimiz hafta kurulan pusu sonucu öldürülen Halil Falyalı ile suikastıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Son dakika haberinin detayına göre saldırganların Halil Falyalı'ya 4 araçla 2 farklı noktada pusu kurduğu ve Falyalı'nın adresinden çıkışının bir kişi tarafından pusu kuranlara bildirildiği tespit edildi. Ayrıca Falyalı'nın kullandığı yolda güvenlik kamerası olmayan kör bir noktada bekleyen 3 kişi tarafından araca önce tabancayla 4 el ateş edildiği, sonrasında ise aracın kalaşnikof tüfeklerle tarandığı belirlendi. İşte sansasyonel suikastla ilgili şok detaylar...

18.02.2022 10:02 - Son Güncelleme: 18.02.2022 10:21
SON DAKİKA! Halil Falyalı suikastında yeni detaylar ortaya çıktı! 4 araçla 2 farklı pusu! Kör noktada 4 el ateş...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.

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SON DAKİKA! Halil Falyalı suikastında yeni detaylar ortaya çıktı! 4 araçla 2 farklı pusu! Kör noktada 4 el ateş...

Alınan bilgiye göre, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırının ardından emniyet birimlerinin yaptıkları çalışmalar, saldırının nasıl gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

SON DAKİKA! Halil Falyalı suikastında yeni detaylar ortaya çıktı! 4 araçla 2 farklı pusu! Kör noktada 4 el ateş...

Saldırganların Halil Falyalı'ya 4 araçla 2 ayrı noktada pusu kurduğu ve Falyalı'nın saldırı öncesi adresten çıkışının bir kişi tarafından pusuyu atanlara haber verildiği tespit edildi.

SON DAKİKA! Halil Falyalı suikastında yeni detaylar ortaya çıktı! 4 araçla 2 farklı pusu! Kör noktada 4 el ateş...

Falyalı'nın kullandığı yolda güvenlik kameralarının olmadığı bir noktada bekleyen 3 kişi tarafından araca önce tabancayla 4 el ateş edildiği, sonrasında ise aracın kalaşnikof tüfeklerle tarandığı belirlendi.

SON DAKİKA! Halil Falyalı suikastında yeni detaylar ortaya çıktı! 4 araçla 2 farklı pusu! Kör noktada 4 el ateş...

Olay sonrasında harekete geçen ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırganlardan Ö.T'nin bir otelin önüne araçla geldiğini ve araçtan indikten sonra eldivenlerini çıkararak çöpe attığını tespit etti. Eldivenlere el koyan polis, yaptığı incelemede barut izine ulaştı.

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