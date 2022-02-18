SON DAKİKA! Halil Falyalı suikastında yeni detaylar ortaya çıktı! 4 araçla 2 farklı pusu! Kör noktada 4 el ateş...

Olay sonrasında harekete geçen ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırganlardan Ö.T'nin bir otelin önüne araçla geldiğini ve araçtan indikten sonra eldivenlerini çıkararak çöpe attığını tespit etti. Eldivenlere el koyan polis, yaptığı incelemede barut izine ulaştı.