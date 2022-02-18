SON DAKİKA! Halil Falyalı suikastında yeni detaylar ortaya çıktı! 4 araçla 2 farklı pusu! Kör noktada 4 el ateş...
Kıbrıs'ta geçtiğimiz hafta kurulan pusu sonucu öldürülen Halil Falyalı ile suikastıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Son dakika haberinin detayına göre saldırganların Halil Falyalı'ya 4 araçla 2 farklı noktada pusu kurduğu ve Falyalı'nın adresinden çıkışının bir kişi tarafından pusu kuranlara bildirildiği tespit edildi. Ayrıca Falyalı'nın kullandığı yolda güvenlik kamerası olmayan kör bir noktada bekleyen 3 kişi tarafından araca önce tabancayla 4 el ateş edildiği, sonrasında ise aracın kalaşnikof tüfeklerle tarandığı belirlendi. İşte sansasyonel suikastla ilgili şok detaylar...
18.02.2022 10:02 - Son Güncelleme: 18.02.2022 10:21
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.
Saldırganların Halil Falyalı'ya 4 araçla 2 ayrı noktada pusu kurduğu ve Falyalı'nın saldırı öncesi adresten çıkışının bir kişi tarafından pusuyu atanlara haber verildiği tespit edildi.