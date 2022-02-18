SON DAKİKA! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son şüpheli de yakalandı
Son dakika haberine göre geçtiğimiz günlerde İstanbul'da öldürülen Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari durumda bulunan Duhan G. isimli şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
18.02.2022 17:02 - Son Güncelleme: 18.02.2022 17:08
Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.