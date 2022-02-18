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Haberler Güncel SON DAKİKA! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son şüpheli de yakalandı

SON DAKİKA! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son şüpheli de yakalandı

Son dakika haberine göre geçtiğimiz günlerde İstanbul'da öldürülen Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari durumda bulunan Duhan G. isimli şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

18.02.2022 17:02 - Son Güncelleme: 18.02.2022 17:08
SON DAKİKA! Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son şüpheli de yakalandı

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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SON DAKİKA! Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son şüpheli de yakalandı

Dehşet anları restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. Polis ekipleri, korkunç cinayetin ardından kamera kayıtlarını incelemeye almıştı.

SON DAKİKA! Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son şüpheli de yakalandı

Bu kapsamda; 19 adrese şafak operasyonu yapılmıştı.

SON DAKİKA! Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son şüpheli de yakalandı

Aralarında tetikçi Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA! Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son şüpheli de yakalandı

Seccad Yeşil Bursa'da yakalanmıştı.

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