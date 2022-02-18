HAVA DURUMU | Meteoroloji il il sayıp uyardı! Kar geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Batı Karadeniz'de (Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'nun kuzeyi) bu sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur(21-50 kg/m2), iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar (10-25cm) yağışına dönüşeceği ve sebep olabileceği kıyı kesimlerde sel, su baskını, iç kesimlerde tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı ile beraber ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.