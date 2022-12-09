Son dakika: Hakim ve Savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte isim isim o liste
Hakimler ve Savcılar Kurulu'na ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
09.12.2022 00:08 - Son Güncelleme: 09.12.2022 00:48
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.
HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
İşte isim isim o liste...