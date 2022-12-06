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Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman son yolculuğuna uğurlandı... Duygulandıran sözler

Son dakika haberleri... Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

06.12.2022 16:57 - Son Güncelleme: 06.12.2022 16:57
Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Duman'ın (41) Türk bayrağına sarılı cenazesi Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Sağkaya Merkez Camisi'ne götürüldü.

Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman son yolculuğuna uğurlandı

DUYGULANDIRAN SÖZLER: BABAN MELEK OLDU

Cenazeye şehidin kardeşi İbrahim Duman, askeri kamuflaj ceketi giyerek katıldı. Duman, şehidin 1 yaşındaki oğlu Ömer Duman'ı kucağına alarak, "Baban melek oldu." ifadesini kullandı.

Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye şehidin babası Ali, annesi Aysel, eşi Beyhan Duman ve yakınlarıyla Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Vali Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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