Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman son yolculuğuna uğurlandı... Duygulandıran sözler

Cenazeye şehidin babası Ali, annesi Aysel, eşi Beyhan Duman ve yakınlarıyla Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Vali Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.