Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman son yolculuğuna uğurlandı... Duygulandıran sözler
Son dakika haberleri... Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.
06.12.2022 16:57 - Son Güncelleme: 06.12.2022 16:57
Cenazeye şehidin babası Ali, annesi Aysel, eşi Beyhan Duman ve yakınlarıyla Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Vali Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.