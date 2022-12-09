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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Metoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Kar ve sağanak geliyor! 5 gün sürecek | Hafta sonu hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU | Metoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Kar ve sağanak geliyor! 5 gün sürecek | Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı araştırılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son tahminler geldi. MGM'nin paylaştığı 5 günlük hava durumu raporunda İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, Marmara'nın batısı ve Batı Karadeniz için sağanak uyarısı yapıldı. İstanbul'da aralık görülecek sağanak yağışların 5 gün boyunca etkili olması bekleniyor. İşte il il hava durumu

09.12.2022 09:24 - Son Güncelleme: 09.12.2022 09:24
HAVA DURUMU | Metoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Kar ve sağanak geliyor! 5 gün sürecek | Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9-13 Aralık tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

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HAVA DURUMU | Metoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Kar ve sağanak geliyor! 5 gün sürecek | Hafta sonu hava nasıl olacak?

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, Marmara'nın batısı ve Batı Karadeniz için sağanak uyarısı yapıldı.

HAVA DURUMU | Metoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Kar ve sağanak geliyor! 5 gün sürecek | Hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul'da aralık görülecek sağanak yağışların 5 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Yapılan en son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısının; Muğla ve Aydın kıyıları ile Edremit Körfezi'nin; Kocaeli ve Sakarya ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA DURUMU | Metoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Kar ve sağanak geliyor! 5 gün sürecek | Hafta sonu hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Metoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Kar ve sağanak geliyor! 5 gün sürecek | Hafta sonu hava nasıl olacak?

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı ile Yalova, Kocaeli ve Sakarya'nın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri hafif sağanak yağışlı

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