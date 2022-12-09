HAVA DURUMU | Metoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Kar ve sağanak geliyor! 5 gün sürecek | Hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul'da aralık görülecek sağanak yağışların 5 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Yapılan en son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısının; Muğla ve Aydın kıyıları ile Edremit Körfezi'nin; Kocaeli ve Sakarya ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.