HAVA DURUMU | Metoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Kar ve sağanak geliyor! 5 gün sürecek | Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı araştırılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son tahminler geldi. MGM'nin paylaştığı 5 günlük hava durumu raporunda İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, Marmara'nın batısı ve Batı Karadeniz için sağanak uyarısı yapıldı. İstanbul'da aralık görülecek sağanak yağışların 5 gün boyunca etkili olması bekleniyor. İşte il il hava durumu
İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, Marmara'nın batısı ve Batı Karadeniz için sağanak uyarısı yapıldı.
İstanbul'da aralık görülecek sağanak yağışların 5 gün boyunca etkili olması bekleniyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU
Yapılan en son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısının; Muğla ve Aydın kıyıları ile Edremit Körfezi'nin; Kocaeli ve Sakarya ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı ile Yalova, Kocaeli ve Sakarya'nın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri hafif sağanak yağışlı