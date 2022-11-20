HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var! Kuvvetli geliyor! | 20 Kasım 2022 hava durumu
Kasım ayının sonlarına doğru yaklaşırken "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Meteoroloji bugün 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, batı bölgelerde etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden bu geceden itibaren yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji'den gelen uyarı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekildiği bildirildi.
13 İL İÇİN 'SARI KOD'LU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarıda bulundu.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ile Ayvalık çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu