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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var! Kuvvetli geliyor! | 20 Kasım 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var! Kuvvetli geliyor! | 20 Kasım 2022 hava durumu

Kasım ayının sonlarına doğru yaklaşırken "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Meteoroloji bugün 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

20.11.2022 15:52 - Son Güncelleme: 20.11.2022 15:52
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var! Kuvvetli geliyor! | 20 Kasım 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, batı bölgelerde etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden bu geceden itibaren yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji'den gelen uyarı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekildiği bildirildi.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var! Kuvvetli geliyor! | 20 Kasım 2022 hava durumu

13 İL İÇİN 'SARI KOD'LU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarıda bulundu.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var! Kuvvetli geliyor! | 20 Kasım 2022 hava durumu

SARI KOD NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var! Kuvvetli geliyor! | 20 Kasım 2022 hava durumu

SAAT VERİP, UYARDI

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece saat 01.00'da itibaren başlayıp, 21 Kasım Pazartesi akşam saat 20.00'a kadar süreceğini belirtti

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var! Kuvvetli geliyor! | 20 Kasım 2022 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ile Ayvalık çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SON DAKİKA