RAMAZAN İMSAKİYE
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Açılışına 4 gün kaldı! Taksim Camii'nde son rötuşlar yapıldı

Yapımı tamamlanan ve bu cuma açılışı yapılacak olan Taksim Camii'nde son düzenlemeler yapılıyor. Manisa'dan getirilen halıların serildiği ve iç mekandaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı camide çevre düzenlemeleri devam ediyor.

03.05.2021 09:57 - Son Güncelleme: 03.05.2021 10:09
Açılışına 4 gün kaldı! Taksim Camii'nde son rötuşlar yapıldı

Taksim'de yapımı tamamlanan ve ibadete bu cuma açılması planlanan camide son düzenlemeler yapılıyor. Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan ve yapımına 17 Şubat 2017'de başlanılan caminin Ramazan ayının son Cuma günü olan 7 Mayıs'ta açılması planlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Açılışına 4 gün kaldı! Taksim Camii'nde son rötuşlar yapıldı

Manisa'dan getirilen halıların serilmesiyle iç mekandaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı caminin çevre düzenlenmesinde son rötuşlar yapılıyor. Caminin alt katındaki çok amaçlı salondaki çalışmalar ise, açılışa yetiştirilebilmesi için son hızla devam ediyor.

Açılışına 4 gün kaldı! Taksim Camii'nde son rötuşlar yapıldı

Dışarıdaki çalışmalar nedeniyle içeri giren tozlar, her gün temizlikçiler tarafından temizleniyor. Temizlikçilerin bir kısmı sütunları, bir kısmı ise ayakkabılıkları silerek tozdan arındırıyor.

Açılışına 4 gün kaldı! Taksim Camii'nde son rötuşlar yapıldı

AYNI ANDA 2 BİN 250 KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK
İçerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı, 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği cami, 2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip.

Açılışına 4 gün kaldı! Taksim Camii'nde son rötuşlar yapıldı

Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazılarının takılıp boyama işlerinin tamamlandığı caminin ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al-i İmran Suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara Suresi'nin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20-24. ayetleri yer alıyor.