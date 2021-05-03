Açılışına 4 gün kaldı! Taksim Camii'nde son rötuşlar yapıldı
Yapımı tamamlanan ve bu cuma açılışı yapılacak olan Taksim Camii'nde son düzenlemeler yapılıyor. Manisa'dan getirilen halıların serildiği ve iç mekandaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı camide çevre düzenlemeleri devam ediyor.
03.05.2021 09:57
- Son Güncelleme: 03.05.2021 10:09
Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazılarının takılıp boyama işlerinin tamamlandığı caminin ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al-i İmran Suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara Suresi'nin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20-24. ayetleri yer alıyor.