Son dakika haberi: İstanbul'daki 4.7'lik deprem sonrası ilk görüntüler

Gelen son dakika haberine göre Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 16.37'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. Bir vatandaş "Çok kötü sallandığını hissettik. Hanım namaz kılıyordu ben de kanepede televizyon seyrediyordum. Sonra kalktım hanımla aşağıya indik" ifadelerini kullandı. AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmedi." denildi. İstanbul'da deprem güvenlik kamerasına yansıdı. Bir işyerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntıyla birlikte çalışanların dışarıya kaçtığı görülüyor. Deprem sonrasında Söğütlüçeşme metro istasyonunda vatandaşlara metro istasyonunu 'terk edin' anonsu yapıldı.

11.01.2020 18:22 - Son Güncelleme: 11.01.2020 18:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





