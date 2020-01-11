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Son dakika haberi: İstanbul'daki 4.7'lik deprem sonrası ilk görüntüler

Gelen son dakika haberine göre Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 16.37'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. Bir vatandaş "Çok kötü sallandığını hissettik. Hanım namaz kılıyordu ben de kanepede televizyon seyrediyordum. Sonra kalktım hanımla aşağıya indik" ifadelerini kullandı. AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmedi." denildi. İstanbul'da deprem güvenlik kamerasına yansıdı. Bir işyerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntıyla birlikte çalışanların dışarıya kaçtığı görülüyor. Deprem sonrasında Söğütlüçeşme metro istasyonunda vatandaşlara metro istasyonunu 'terk edin' anonsu yapıldı.

11.01.2020 18:22 - Son Güncelleme: 11.01.2020 18:23
Son dakika haberi: İstanbul'daki 4.7'lik deprem sonrası ilk görüntüler

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 16.37'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, Silivri'ye komşu Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ile Çorlu ilçelerinde de hissedildi. Bazı vatandaşlar, panikle dışarı koştu. İlk bilgilere göre depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Son dakika haberi: İstanbul'daki 4.7'lik deprem sonrası ilk görüntüler

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 16.37'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. Silivri'de vatandaşlar sokağa döküldü.

Son dakika haberi: İstanbul'daki 4.7'lik deprem sonrası ilk görüntüler

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 16.37'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediğini açıkladı.

Son dakika haberi: İstanbul'daki 4.7'lik deprem sonrası ilk görüntüler

'METRO İSTASYONUNU TERK EDİN' ANONSU
Deprem sonrasında Söğütlüçeşme metro istasyonunda vatandaşlara metro istasyonunu 'terk edin' anonsu yapıldı.

Son dakika haberi: İstanbul'daki 4.7'lik deprem sonrası ilk görüntüler

Silivri'de deprem nedeniyle korkan ve paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü. Bir vatandaş "Çok korktuk önlem olarak dışarıya çıktık" dedi.

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