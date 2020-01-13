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Şehrin ortasındaki tarihi Maçka Mezarlığında şok görüntü! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti!

İstanbul Şişli'de bulunan ve geçmişi Osmanlı dönemine dayanan tarihi Maçka Mezarlığı'nda bazı mezarlar kazılmış, mezar taşları kırılmış veya yerinden sökülmüş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin sorumluluk alanında bulunan tarihi mezarlıktaki duruma çevre sakinleri tepki gösterdi.

13.01.2020 10:48 - Son Güncelleme: 13.01.2020 11:20
Şehrin ortasındaki tarihi Maçka Mezarlığında şok görüntü! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti!

Şişli'de bulunan ve geçmişi Osmanlı dönemine dayanan tarihi Maçka Mezarlığı'nın bugünkü durumu içler acısı.

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Şehrin ortasındaki tarihi Maçka Mezarlığında şok görüntü! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti!

İBB'nin sorumluk alanında bulunan kapısında kilit bulunmayan, isteyen herkesin rahatlıkla girebildiği tarihi mezarlıkta çoğu mezar taşı kırılmış veya yerinden sökülmüş durumda.

Şehrin ortasındaki tarihi Maçka Mezarlığında şok görüntü! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti!

Her yerinde çöp bulunan ve ateş yakılan mezarlıkta, bazı mezarların da kazıldığı görülüyor.

Şehrin ortasındaki tarihi Maçka Mezarlığında şok görüntü! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti!

Maçka Mezarlığı'na son defin işleminin 1935 yılında yapıldığı biliniyor.

Bu tarihten sonra mezarlığa defin yapılmamış. Mezarlık zamanla unutulmaya yüz tutmuş.

Şehrin ortasındaki tarihi Maçka Mezarlığında şok görüntü! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti!

Çevrede yaşayanlar ve mezarlığın içler acısını halini görenler yetkililerin bir an önce adım atması gerektiğini ifade ediyor.

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