Şehrin ortasındaki tarihi Maçka Mezarlığında şok görüntü! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti!
İstanbul Şişli'de bulunan ve geçmişi Osmanlı dönemine dayanan tarihi Maçka Mezarlığı'nda bazı mezarlar kazılmış, mezar taşları kırılmış veya yerinden sökülmüş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin sorumluluk alanında bulunan tarihi mezarlıktaki duruma çevre sakinleri tepki gösterdi.
13.01.2020 10:48
- Son Güncelleme: 13.01.2020 11:20
Şişli'de bulunan ve geçmişi Osmanlı dönemine dayanan tarihi Maçka Mezarlığı'nın bugünkü durumu içler acısı.
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