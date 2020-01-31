Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan depremzedelere ziyaret
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da, Kültür Park, Abdullah Paşa Mahallesi ve Ataşehir Mahallesi'nde kurulan çadırları dolaşarak depremzedelerle görüştü, sorunlarını dinledi.
31.01.2020 14:48
- Son Güncelleme: 31.01.2020 14:49
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti.
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Bakan Soylu, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların barınması amacıyla Kültür Park ve Abdullahpaşa Mahallesi'nde kurulan çadırların bulunduğu alanlarda inceleme yaptı.
Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu, vatandaşlarla görüştü.
Talepleri dinleyen Soylu, çadırlarda kalan depremzedelerle sohbet etti.
Sanayi Mahallesi'nde de pazar yerini gezen, esnaf ziyareti gerçekleştiren Soylu, çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.