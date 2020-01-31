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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan depremzedelere ziyaret

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da, Kültür Park, Abdullah Paşa Mahallesi ve Ataşehir Mahallesi'nde kurulan çadırları dolaşarak depremzedelerle görüştü, sorunlarını dinledi.

31.01.2020 14:48 - Son Güncelleme: 31.01.2020 14:49
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan depremzedelere ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti.

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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan depremzedelere ziyaret

Bakan Soylu, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların barınması amacıyla Kültür Park ve Abdullahpaşa Mahallesi'nde kurulan çadırların bulunduğu alanlarda inceleme yaptı.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan depremzedelere ziyaret

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu, vatandaşlarla görüştü.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan depremzedelere ziyaret

Talepleri dinleyen Soylu, çadırlarda kalan depremzedelerle sohbet etti.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan depremzedelere ziyaret

Sanayi Mahallesi'nde de pazar yerini gezen, esnaf ziyareti gerçekleştiren Soylu, çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

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