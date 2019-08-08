MEB müjdeyi verdi! Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi...

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre tercihler 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alındı. Öğretmen adayları büyük bir merakla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 sözleşmeli öğretmen atama takvimi...