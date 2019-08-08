MEB müjdeyi verdi! Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi...
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri tamamlandı. 2019 yılı öğretmen atama takvimi kapsamında tercih bildiriminde bulunan öğretmen adayları heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. MEB ise yayınladığı kılavuz ile sonuç takvimini duyurdu. Peki, öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 sözleşmeli öğretmen atama takvimi...
08.08.2019 10:26
- Son Güncelleme: 08.08.2019 10:26
Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre tercihler 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alındı. Öğretmen adayları büyük bir merakla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 sözleşmeli öğretmen atama takvimi...
DİĞER GALERİLER