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MEB müjdeyi verdi! Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi...

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri tamamlandı. 2019 yılı öğretmen atama takvimi kapsamında tercih bildiriminde bulunan öğretmen adayları heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. MEB ise yayınladığı kılavuz ile sonuç takvimini duyurdu. Peki, öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 sözleşmeli öğretmen atama takvimi...

08.08.2019 10:26 - Son Güncelleme: 08.08.2019 10:26
MEB müjdeyi verdi! Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi...

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre tercihler 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alındı. Öğretmen adayları büyük bir merakla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 sözleşmeli öğretmen atama takvimi...

MEB müjdeyi verdi! Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi...

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama sonuçları, 9 Ağustos 2019 tarihinde MEB'in https://personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

MEB müjdeyi verdi! Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi...

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

MEB müjdeyi verdi! Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi...

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

MEB müjdeyi verdi! Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi...

ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAR?

Öğretmenler 2 Eylül 2019 tarihi itibarıyla göreve başlayacaklar.

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